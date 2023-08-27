Мы все знаем или должны знать, что сексуальное желание людей может изменяться от одного момента к другому. Мы также знаем, что не все наслаждаются одинаковыми вещами и что это нормально время от времени "не испытывать желания". Но если говорить и работать, то может быть много сексуальной совместимости, что приведет к лучшей общей сексуальной жизни и опыту.

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Что значит быть сексуально совместимым?

Healthline цитирует статью Pathology Today, где сексуальная совместимость называется "степенью, к которой пара воспринимает, что они разделяют сексуальные убеждения, предпочтения, желания и потребности со своим партнером. Другой формой сексуальной совместимости является степень сходства между тем, что действительно возбуждает и выключает каждую пару на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях".

На сайте сказано, что для того, чтобы быть совместимыми, вы должны:

иметь одинаковые представления о том, что означает секс,

как долго он должен продолжаться,

как часто вы должны им заниматься,

каковы ваши интересы и т.д.

Но даже если интересы не совпадают, можно найти компромиссы и золотую середину, которыми все будут довольны.

Ты должен понимать, что совместимость не означает, что вы будете иметь одинаковые вкусы или потребности, а то, что вкусы или потребности каждого хорошо сочетаются со вкусами другого.

Какие признаки сексуальной совместимости?

Есть хорошее общение

Важно знать, как общаться, поскольку это инструмент, с помощью которого они могут решать проблемы, предлагать вещи и устранять сомнения или учитывать интересы для исследования.

Общение должно быть четким, открытым, без осуждений, прозрачным. Ты должен научиться просить именно то, что ты ищешь и нуждаешься, оставляя в стороне веру в то, что партнерша должна интуитивно знать, чего хочешь ты.



У вас должна быть хорошая коммуникация / Фото lookstudio

У вас схожие вкусы

Необязательно иметь совершенно одинаковые вкусы, но иметь несколько схожих в сексуальном плане важно. Поскольку это поможет тебе найти то, что вы оба хотите попробовать, войти в хороший ритм и иметь немного разнообразия и вариантов, чтобы отношения не стали рутинными или монотонными.

Каждый знает, что ему нравится

Чтобы иметь или найти совместимость, ты должен начать с самопознания. Знать, что тебе нравится, что нет, чтобы иметь пределы и определить, что ты готов попробовать что-то новое.

Легко потерять себя или сделать вещи слишком сложными, когда никто не знает, что они хотят. Потому ты должен работать сначала над собой, а потом над отношениями.

Гибкость и открытость

Нет, это не физическая гибкость, а скорее быть гибким и открытым к сложным разговорам, приспосабливаться к потребностям и предложениям другого. Идти на компромиссы и немного уступать, когда это того стоит.

Над совместимостью можно поработать, но ты должен быть готов это делать, понимая, что есть определенные вещи, которые не обязательно будут такими, как ты хочешь.



Важно также быть готовыми к сложным разговорам / Фото Arthur Hidden

Всегда есть время для уединения

Люди, которые не совместимы, знают это даже в глубине души, и это может быть одной из причин, почему они предпочитают не проводить время со своим партнером. Поэтому они прячутся в работе и оправдываются, что не имеют интимных отношений.

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Когда ты найдешь время для свиданий или секса, чтобы провести время со своей партнершей, поговорить и укрепить ваши связи, тогда есть больше шансов развить большую совместимость.