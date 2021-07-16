Інстаграм – справжнє джерело спокусливих світлин. Ми на Men 24 вирішили пригадати, якими кадрами розбурхували користувачів мережі закордонні зірки. Лови підбірку сексуальних і відвертих фото красунь у купальниках і без них!

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Леді Гага

Почнемо цього разу зі співачки Леді Гаги. Вона не надто активна користувачка інстаграму, але іноді публікує таке... От нещодавно вона виклала кілька відео, на яких позує топлес. Таке пропустити – справжній гріх!

Белла Хадід

Модель Белла Хадід дуже багато працювала у першій половині літа. Тож не дивно, що ми могли насолодитися кадрами з рекламних кампаній і так далі. А ще вона, наприклад, відвідала Канни. Сміливий образ, який вона на себе приміряла, став чи не темою №1 для обговорення у мережі.

Емілі Ратажковскі

На так давно чарівна Емілі Ратажковскі стала мамою. Красуня встигла не лише повернутися до своїх звичних параметрів, а й знятися у кількох відвертих фотосесіях. Особливої уваги заслуговує ця зйомка, для якої модель позувала топлес, прикриваючи груди руками у рукавичках. Справжня насолода!

Селена Гомес

Співачка Селена Гомес останнім часом не надто активна користувачка мережі. Але це не означає, що за нею не слідкують її прихильники. Тож не дивно, що світлина у купальнику спричинила справжній фурор в мережі. Щоб ти розумів, кадр зібрав майже 8 мільйонів лайків.

Ріанна

Спокуслива Ріанна навпаки не стомлюється тішити своїх підписників гарячими фото. Вона регулярно знімається у спідній білизні, а також купальниках. Усе для того, щоб похизуватися своїми апетитними формами та нагадати про себе. Але, будемо відвертими, підписники красуні очікують від неї дещо більшого. Нового альбому, наприклад!

Ніколь Шерзінгер

Ще одна співачка цього літа активно подорожує. Тож було б відверто дивно, якби вона не ділилася кадрами з поїздок. Ураховуючи той факт, що віддає вона перевагу теплим країнам, то й світлини з мінімумом одягу. От як, наприклад, ця серія фото, на яких вона позує у червоному купальнику.

Гейлі Бібер

І хоч кохана Джастіна Бібера не надто активно викладала фотографії, були й ті, які захоплювали користувачів мережі. На них, ясна річ, красуня позує у купальниках. Тож кожен з багатомільйонної армії прихильників мав можливість насолодитися спокусливими формами моделі.

Моніка Беллуччі

Наостанок залишаємо для тебе неймовірну Моніку Беллуччі. Розкішна актриса разом зі своєю донькою знялася для глянцю. Були як доволі стримані світлини, так і максимально еротичні. Усе як ми любимо. Зірка фільмів не втомлюється спокушати нас!

Якщо ти ще не підписаний на цих красунь, то ми буквально закликаємо тебе це зробити. Це дозволить не проґавити порцію гаряченького від закордонних зірок шоу-бізнесу.

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