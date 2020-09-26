Серена Вільямс народилася 26 вересня 1981 року, тож їй виповнилося 39 років. Вітаємо! І радіємо, що цей факт геть не заважає виходити на змагання і перемагати куди молодших та, здавалося б, спритніших суперниць.

Серена Вільям – особистість зі значним колом інтересом, нагадує Men 24. Вона з одинаковою наснагою:

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Трощить суперників на корті.

Бореться за права афроамериканців.

Радіє щастю материнства.

Грає в кіно та озвучує мультфільми.

Займається дизайном та фанатіє від панк-року.

І це, звісно, далеко не завершений перелік. Але зараз перший пункт – на передовій у житті спортсменки.

Восени 2020 року у жіночій сітці Відкритого чемпіонату Франції (2020 French Open), мабуть, більш за всіх перемоги прагнутиме саме ця американська тенісистка – Серена Вільямс.

Вона спробує виграти 24-й титул на турнірах Великого шлему – у такий спосіб вона зрівняється за цим показником зі знаменитою австралійкою Маргарет Корт.

Успіх на Ролан Гаррос дозволить Серені зібрати четвертий "Кар'єрний шлем" (це усі чотири виграні турніри Великого шлему, але не в один календарний рік).



У історії тенісу досі це змогла зробити тільки одна спортсменка – легендарна німкеня Штеффі Граф. Поки що.

Бажаємо Серені добра й усіляких успіхів завжди, окрім, можливо, матчів з українськими тенісистками!

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