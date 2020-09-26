Серені Вільямс – 39: зірка тенісу готується встановити легендарне досягнення
Серена Вільямс народилася 26 вересня 1981 року, тож їй виповнилося 39 років. Вітаємо! І радіємо, що цей факт геть не заважає виходити на змагання і перемагати куди молодших та, здавалося б, спритніших суперниць.
Серена Вільям – особистість зі значним колом інтересом, нагадує Men 24. Вона з одинаковою наснагою:
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- Трощить суперників на корті.
- Бореться за права афроамериканців.
- Радіє щастю материнства.
- Грає в кіно та озвучує мультфільми.
- Займається дизайном та фанатіє від панк-року.
І це, звісно, далеко не завершений перелік. Але зараз перший пункт – на передовій у житті спортсменки.
- Восени 2020 року у жіночій сітці Відкритого чемпіонату Франції (2020 French Open), мабуть, більш за всіх перемоги прагнутиме саме ця американська тенісистка – Серена Вільямс.
Вона спробує виграти 24-й титул на турнірах Великого шлему – у такий спосіб вона зрівняється за цим показником зі знаменитою австралійкою Маргарет Корт.
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