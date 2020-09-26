Серена Уильямс родилась 26 сентября 1981 года, итак– ей исполнилось 39 лет. Поздравляем! И радуемся, что этот факт совсем не мешает выходить на соревнования и побеждать куда младших и, казалось бы, ловких соперниц.

Серена Уильям – личность с широким кругом интересом, напоминает Men 24. Она с одинаковым воодушевлением:

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Крушит соперников на корте.

Борется за права афроамериканцев.

Радуется счастью материнства.

Играет в кино и озвучивает мультфильмы.

Занимается дизайном и фанатеет от панк-рока.

И это, конечно, далеко не завершенный перечень. Но сейчас первый пункт – на передовой в жизни спортсменки.

Осенью 2020 года в женской сетке Открытого чемпионата Франции (2020 French Open) , пожалуй, более всех к победе будет стремиться именно эта американская теннисистка – Серена Уильямс.

Она попытается выиграть 24-й титул на турнирах Большого шлема – таким образом она сравняется по этому показателю со знаменитой австралийкой Маргарет Корт.

Успех на Ролан Гаррос позволит Серене собрать четвертый "Карьерный шлем" (это все четыре выигранных турнира Большого шлема, но не в один календарный год).



В истории тенниса до сих пор это смогла сделать только одна спортсменка – легендарная немка Штеффи Граф. Но это пока.

Желаем Серене добра и всяческих успехов всегда, кроме как, возможно, в матчах с украинскими теннисистками!