Серене Уильямс – 39: звезда тенниса готовится установить легендарное достижение
Серена Уильямс родилась 26 сентября 1981 года, итак– ей исполнилось 39 лет. Поздравляем! И радуемся, что этот факт совсем не мешает выходить на соревнования и побеждать куда младших и, казалось бы, ловких соперниц.
Серена Уильям – личность с широким кругом интересом, напоминает Men 24. Она с одинаковым воодушевлением:
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- Крушит соперников на корте.
- Борется за права афроамериканцев.
- Радуется счастью материнства.
- Играет в кино и озвучивает мультфильмы.
- Занимается дизайном и фанатеет от панк-рока.
И это, конечно, далеко не завершенный перечень. Но сейчас первый пункт – на передовой в жизни спортсменки.
- Осенью 2020 года в женской сетке Открытого чемпионата Франции (2020 French Open), пожалуй, более всех к победе будет стремиться именно эта американская теннисистка – Серена Уильямс.
Она попытается выиграть 24-й титул на турнирах Большого шлема – таким образом она сравняется по этому показателю со знаменитой австралийкой Маргарет Корт.
Серене Уильямс – 39: подборка ярких фото из сети
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