Дієтолог і спортсмен Адам Меєр вирішив на місяць відмовитися від кави. І він поділився результатами, яких вдалося досягнути за цей час. Гарантуємо, ти неабияк здивуєшся.

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Раніше я любив кофеїн і підвищену пильність, яку кава давала мені (принаймні я так думав), я почав помічати, що мої стосунки з кавою стають токсичними – пронизаними нервовістю, дратівливістю, втратою енергії та зростанням тривоги,

– зауважив він.

Що буде, якщо відмовитися від кави

Передовсім слід розуміти, що спочатку тобі буде зле. Чоловіче, вкрай зле. Адже у тебе буде посткофеїновий ступор. І лише через два тижні організм почне пристосовуватися до роботи без кофеїну. А що ж тоді з наслідками? Пройдімося ними далі.

Твій сон буде кращим

За словами Меєра, його сон значно покращився упродовж двох тижнів після того, як він припинив вживати кофеїн. Він почав без проблем засинати. Ба більше, він зранку почувався бадьорим без жодного допінгу.

Хоча кофеїн може тимчасово підвищити пильність упродовж дня, він може серйозно погіршити якість твого сну. Крім того, викликати сонливість та дратівливість наступного дня.



Твій сон буде значно міцнішим і здоровішим / Фото freepik

Якщо говорити мовою цифр, то вживання 400 міліграмів кофеїну за шість годин до сну може значно погіршити якість сну. Та й триватиме він на годину менше. Правда, це еквівалент 4 чашок еспресо. Але, погодься, у складні та насичені робочі дні ти можеш випити й більше кави, чи не так?

Зуби починають біліти

Адам розповів, що у нього помітніше побіліли зуби. Крім того, зник характерний кавовий подих, який може не всім подобатися. Але це ще не все. Відмова від кави має й інші переваги для здоров'я ротової порожнини. Слід розуміти, що кава має високу кислотність. А дослідження показують, що кислі напої можуть пошкодити зубну емаль, а також сприяти розвитку карієсу.

Зникає тривожність та дратівливість

Як зазначив Меєр, рівень стресу через роботу або проблеми у сім'ї значно знизився. Те ж розлите молоко його більше не дратує. І тут немає нічого дивного. Кофеїн стимулює твої гормони стресу "боротьба або втечі", які можуть викликати тривогу, нервозність, пришвидшене серцебиття та напади паніки.



Дратівливість не буде супроводжувати тебе весь час / Фото Drazen Zigic

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Ми не закликаємо вже і відразу припиняти пити каву. Але ти можеш спробувати відмовитися від цього напою. Можливо, ти теж виявиш низку переваг для себе. Бодай у плані економії грошей, адже ми щось не надто віримо, що ти заварюєш каву у горнятку.

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