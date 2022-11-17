Останньому ми присвятимо максимум уваги. Розповідаємо, які харчові звички тобі варто набути, щоб росли твої м'язи, а не зайва вага.

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Харчові звички, які допоможуть наростити м'язи

1. Їж більше, а не менше

Тут усе логічно. Твій збалансований раціон дозволить не переїдати. На цьому наголошує дієтологиня Б'янка Гарсія. Вона зазначає, що пропуск їжі може спричинити набір ваги. Адже ти їси значно більше, коли ти дійсно голодний. Отже, можеш не проконтролювати, що потрапляє тобі у тарілку.

Варто споживати меншу кількість їжі, але частіше. Це дозволить не лише позбутися зайвих кілограмів, а й наростити м'язову масу. Якщо ти їси недостатньо, твоє тіло може перейти в режим голодування. А це перешкоджає і набору м'язів, і втраті ваги.



Їж частіше, але меншими порціями / Racool_studio

2. Готуй вдома

Експертка Кімберлі Гомер зауважила, що приготування їжі – відмінний спосіб зменшити кількість страв, які ти їси за межами дому. А це означає, що у тебе скорочується спокуса наповнити свій шлунок чимось менш корисним. Особливо, коли мовиться про потребу швидко попоїсти, а не отримати задоволення від того, що в тарілці.

А ще під час приготування їжі вдома ти суттєво економиш. Але тут слід бути максимально обережним. Нехай твої кулінарні вибрики не стануть причиною перевантаження електромережі. Використовуй електроенергію відповідально.

До слова, аналіз, опублікований у Nutrition Journal, демонструє: регулярне приготування їжі вдома пов'язане зі здоровішою дієтою, а також меншою кількістю споживання калорій. Що, своєю чергою, сприяє втраті ваги. Але є одне "але": це не стосується всіляких макаронів з сосисками та магазинними соусами. Від цього користі ти не отримаєш.

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3. Додай до кожного прийому клітковину

Слід розуміти, що вона не лише забезпечує відчуття ситості та покращує травлення. Клітковина також допомагає зменшити тягу до їжі та запобігає переїданню.

І хоч вона безпосередньо не впливає на ріст м'язів, клітковина покращує загальний стан здоров'я, дозволяє довше й інтенсивніше працювати. І саме так ти можеш спалювати жир і нарощувати м'язи.

Шукати клітковину слід у фруктах, овочах, бобових і цільнозернових продуктах. Натомість слід мінімізувати споживання цукру.



Споживай достатню кількість клітковини / Bublikhaus

4. Відмовся від обробленої їжі

Це ще одна харчова звичка, яку варто виробити. За даними Національного інституту здоров'я, ультраоброблена їжа містить інгредієнти, які спричиняють ріст ваги. Також вони можуть бути причиною підвищення ризику появи хронічних захворювань.

Якщо ти бачиш на етикетці свого улюбленого продукту надто великий перелік інгредієнтів – не бери його. Швидше за все, він має мало спільного з користю та натуральними складниками. Особливо, якщо він містить або надто багато цукру, або надлишок солі.

5. Віддай перевагу рослинним білкам

Щоб схуднути та наростити м'язи, віддай перевагу білкам рослинного походження. Це можуть бути бобові, соєві продукти, кіноа, сейтан, горіхи та насіння. Слід збагнути, що м'ясо та птиця – не найкращі джерела білка. Вони містять холестерин. А це означає, що ти власноруч підвищуєш ризик розвитку серцево-судинних захворювань.



Нехай у твоєму раціоні будуть рослинні джерела білка / Фото azerbaijan_stockers

Спробуй і ти виробити у себе ці харчові звички. Вони не лише позитивно вплинуть на твою фігуру. Ти ще й матимеш можливість результативно працювати над тілом своєї мрії.

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