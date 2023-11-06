Для когось хороший секс – це акробатика, творчість та інтенсивність, для когось він може бути більш ванільним, для певних пар це може бути емоційний зв'язок, або, можливо, спонтанність та фактор несподіванки. І хоча існує безліч варіантів, стилів і можливостей, психологія говорить нам, що існують певні фактори, які вступають у гру, що можуть покращити досвід, або повністю його зіпсувати.

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Деякі експерти кажуть, що існує кращий час для занять сексом, також говорять про важливість емоційного зв'язку та ментальної стимуляції. Але навіть коли у тебе є все це, існує ймовірність того, що сексуальна зустріч може бути незабутньою, поганою або навіть катастрофічною. І це не обов'язково пов'язано з фізичними проблемами або з тим, що ти не протримався достатньо довго.

І так само як існують фактори, які допомагають тобі чудово поцілуватися з партнером, є й такі, які потрібно враховувати, розуміти і застосовувати, щоб мати більше шансів на хороший секс.

1. Відсутність спілкування

Відсутність спілкування руйнує стосунки, може вплинути на роботу і стати причиною виникнення різних проблем, в тому числі сексуальних.

Річ у тім, що якщо ти не спілкуєшся, не питаєш і не слухаєш, то твоя партнерка не знатиме, чого ти хочеш, не знає, що тобі потрібно, що тобі не подобається або що ти хотів би спробувати, і ти також не зможеш зрозуміти або дізнатися це про іншу людину, саме тому секс є дуже важливою темою для розмови.

І тобі не обов'язково робити це прямо на місці, але це те, що повинно бути нормалізовано з твоїми партнерками. Обговоріть фантазії, інтереси, сумніви, побоювання і все, що може принести користь, коли справа доходить до того, щоб вийти за рамки фізичного, може бути винесено на стіл.



У вашій парі має бути достатньо спілкування / Фото pressfoto

2. Прагнення до оргазму

Зацикленість на оргазмах має дві проблеми: по-перше, це може призвести до стресу і занепокоєння щодо продуктивності, які, за іронією долі, трохи ускладнюють досягнення цього самого оргазму.

З іншого боку, прагнення до особистого задоволення, ігноруючи при цьому задоволення партнера, призводить до того, що хтось завжди залишається незадоволеним і розчарованим. А це не тільки призводить до того, що сексуальний контакт вважається поганим, але й може мати негативний вплив на сексуальне життя в цілому і навіть може його зруйнувати.

3. Емоційний досвід і психічне здоров'я

Коли ти емоційно нездоровий, перебуваєш у депресії, під впливом стресу, тривоги чи інших подібних моментів, тоді важко мати хороший сексуальний контакт. Ти повинен розуміти, що мозок – це також статевий орган, який потрібно стимулювати, щоб отримати кращий досвід, тому ти повинен піклуватися про своє психічне здоров'я, щоб мати кращий секс.

Якщо ти не думаєш про це, сексуальний контакт, швидше за все, буде незадовільним або навіть поганим, а проблеми з психічним здоров'ям можуть вплинути на сексуальну активність і бажання.



На якість сексу може впливати наявність або відсутність проблем / Фото senivpetro

4. Зв'язок з іншою людиною

Як і у випадку з хорошими поцілунками, є експерти, які стверджують, що зв'язок і зближення з сексуальним партнером може зробити досвід набагато кращим і приємнішим, навіть якщо немає оргазму.

Це не означає, що всі твої сексуальні стосунки на одну ніч будуть поганими, але коли є зв'язок, шанси отримати хороший досвід значно вищі.

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Секс – більше, ніж просто проникнення. Це про зв'язок між вами у парі. Тож надзвичайно важливо зробити все можливе для того, щоб цей зв'язок був міцним, а також підтримувався вами обома.