Для кого-то хороший секс – это акробатика, творчество и интенсивность, для кого-то он может быть более ванильным, для определенных пар это может быть эмоциональная связь или, возможно, спонтанность и фактор неожиданности. И хотя существует множество вариантов, стилей и возможностей, психология говорит нам, что существуют определенные факторы, вступающие в игру, которые могут улучшить опыт или полностью его испортить.

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Некоторые эксперты говорят, что существуют лучшее время для занятий сексом, также говорят о важности эмоциональной связи и ментальной стимуляции. Но даже когда у тебя есть все это, существует вероятность того, что сексуальная встреча может быть незабываемой, плохой или даже катастрофическрй. И это не обязательно связано с физическими проблемами или тем, что ты не продержался достаточно долго.

И так же, как существуют факторы, которые помогают тебе прекрасно поцеловаться с партнером, есть и такие, которые нужно учитывать, понимать и применять, чтобы иметь больше шансов на хороший секс.

1. Отсутствие общения

Отсутствие общения разрушает отношения, может повлиять на работу и стать причиной возникновения различных проблем, в том числе сексуальных.

Дело в том, что если ты не общаешься, не спрашиваешь и не слушаешь, то твоя партнерша не будет знать, чего ты хочешь, не знает, что тебе нужно, что тебе не нравится или что ты хотел бы попробовать, и ты тоже не сможешь понять или узнать это о другом человеке, именно поэтому секс является очень важной темой для разговора.

И тебе не обязательно делать это прямо на месте, но это то, что должно быть нормализовано с твоими партнершами. Обсудите фантазии, интересы, сомнения, опасения и все, что может принести пользу, когда дело доходит до того, чтобы выйти за рамки физического, может быть вынесено на стол.



В вашей паре должно быть достаточно общения / Фото pressfoto

2. Стремление к оргазму

Зацикленность на оргазмах имеет две проблемы: во-первых, это может привести к стрессу и беспокойству относительно производительности, которые, по иронии судьбы, несколько усложняют достижение этого оргазма.

С другой стороны, стремление к личному удовольствию, игнорируя при этом удовлетворение партнера, приводит к тому, что кто-то всегда остается недовольным и разочарованным. А это не только приводит к тому, что сексуальный контакт считается плохим, но и может оказать негативное влияние на сексуальную жизнь в целом и даже может его разрушить.

3. Эмоциональный опыт и психическое здоровье

Когда ты эмоционально нездоров, находишься в депрессии, под влиянием стресса, тревоги или других подобных моментов, тогда трудно иметь хороший сексуальный контакт. Ты должен понимать, что мозг – это также половой орган, который нужно стимулировать, чтобы получить лучший опыт, поэтому ты должен заботиться о своем психическом здоровье, чтобы иметь лучший секс.

Если ты не думаешь об этом, сексуальный контакт скорее всего будет неудовлетворительным или даже плохим, а проблемы с психическим здоровьем могут повлиять на сексуальную активность и желание.



На качество секса может влиять наличие или отсутствие проблем / Фото senivpetro

4. Связь с другим человеком

Как и в случае с хорошими поцелуями, есть эксперты, утверждающие, что связь и сближение с сексуальным партнером может сделать опыт гораздо лучше и приятнее, даже если нет оргазма.

Это не значит, что все твои сексуальные отношения на одну ночь будут плохими, но когда есть связь, шансы получить хороший опыт гораздо выше.

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Секс – больше, чем просто проникновение. Это о связи между вами в паре. Поэтому очень важно сделать все возможное для того, чтобы эта связь была крепкой, а также поддерживалась вами обоими.