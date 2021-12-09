До твоєї уваги коротенький посібник. У ньому розповідається, чого насправді жінки хочуть від тебе. Гарантуємо, ці пункти суттєво полегшать тобі життя.

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1. Додай брудних розмов

Ти будеш здивованим, але жінки люблять, коли чоловіки лаяться у ліжку. Зазвичай це трапляється у пориві пристрасті. Самим же панянкам подібна поведінка дозволяє відчути себе максимально бажаною. Але не перестарайся, щоб нагадувати сантехніка, який прийшов на роботу.



Іноді жінок збуджують брудні слова / Фото Claudia van Zyl

2. Не поспішай

Під час поцілунків, прелюдії та самого сексу потрібно бути плавним. Пора нарешті викинути з голови те, що ти бачив у порно. Вона від тебе нікуди не втікає, тож тобі потрібно зосередитися на задоволенні. Ти, звичайно ж, можеш змінювати темп. Головне – не гнатися нікуди. Це особливо стосується прелюдії, адже для збудження жінці потрібно більше часу.

3. Використовуй секс-іграшки

Ясна річ, що вібратор не зможе замінити тебе. Але, будьмо відвертими, з його допомогою можна подарувати коханій ще більше приємних і гострих відчуттів. Тут головне використовувати гаджети лише для того, щоб зробити процес ще цікавішим. І перестань нарешті сприймати секс-іграшки у ролі альтернативи тобі. Повір, вона хороший секс з тобою не проміняє на жодну гумову цяцьку.



Візьми на озброєння секс-іграшки / Фото We-Vibe Toys

4. Додай роздягання

Звичайно ж, вона може роздягнутися самостійно, але кому це потрібно? Вона явно не для цього одягала свій найкращий комплект мереживної білизни. Але тут потрібно пам'ятати про те, що рухи не повинні бути агресивними та різкими. Нехай процес приносить додаткове задоволення, а не стрес, пов'язаний із понищеним одягом.

5. Роби компліменти

Будьмо відвертими, ми любимо, коли жінки роблять нам компліменти. Тож і ти не забувай озвучити, що тобі подобається спідня білизна на ній, її спокусливі форми, аромат. Нехай вона буквально розквітне поруч з тобою.

6. Додай приємний аромат

Важливо, щоб під час сексу від тебе приємно пахнуло. Тож найменше, що ти можеш зробити, – сходити в душ. Ще можна підібрати парфум, який сподобається їй. Але тут потрібно бути вкрай обережним, щоб не викликати у неї запаморочення.



Не забудь перед сексом сходити в душ / Фото Victor Furtuna

7. Тримай себе у руках

Пам'ятай про те, що для досягнення оргазму жінці потрібно трохи більше часу. Тож твоя задача – протриматися якомога довше. Але і тут потрібно бути максимально уважним. Не перегни палицю між: їй дуже добре і вона вже не хоче продовжувати через дискомфорт.

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За допомогою цієї "методички" можна подарувати ще більше задоволення своїй коханій. Тож ми рекомендуємо взяти її на озброєння.