К твоему вниманию коротенькое руководство. В нем рассказывается, чего действительно женщины хотят от тебя. Гарантируем эти пункты существенно облегчат тебе жизнь.

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1. Добавь грязных разговоров

Ты будешь удивлен, но женщины любят, когда мужчины ругаются в постели. Обычно это случается в порыве страсти. Самим же барышням подобное поведение позволяет почувствовать себя максимально желанным. Но не переусердствуй, чтобы не напоминать сантехника, пришедшего на работу.



Иногда женщин возбуждают грязные слова / Фото Claudia van Zyl

2. Не спеши

Во время поцелуев, прелюдии и секса нужно быть плавным. Пора наконец-то выкинуть из головы то, что ты видел в порно. Она от тебя никуда не убегает, так что тебе нужно сосредоточиться на удовольствии. Ты, конечно, можешь изменять темп. Главное – не гнаться некуда. Это особенно касается прелюдии, ведь для возбуждения женщине нужно больше времени.

3. Используй секс-игрушки

Понятное дело, что вибратор не сможет заменить тебя. Но, будем откровенными, с его помощью можно подарить любимой еще больше приятных и острых ощущений. Здесь главное использовать гаджеты только для того, чтобы сделать процесс еще более интересным. И перестань наконец-то воспринимать секс-игрушки в качестве альтернативы тебе. Поверь, она хороший секс с тобой не променяет ни на одну резиновую игрушку.



Возьми на вооружение секс-игрушки / Фото We-Vibe Toys

4. Добавь раздевание

Конечно же, она может раздеться самостоятельно, но кому это нужно? Она явно не для этого одевала свой самый лучший комплект кружевного белья. Но здесь следует помнить, что движения не должны быть агрессивными и резкими. Пусть процесс доставляет дополнительное удовольствие, а не стресс, связанный с уничтоженной одеждой.

5. Делай комплименты

Будем откровенны, мы любим, когда женщины делают нам комплименты. Так что и ты не забывай озвучить, что тебе нравится нижнее белье на ней, ее соблазнительные формы, аромат. Пусть она буквально расцветет рядом с тобой.

6. Добавь приятный аромат

Важно, чтобы во время секса от тебя приятно пахло. Поэтому меньше всего, что ты можешь сделать, – сходить в душ. Еще можно подобрать понравившийся ей парфюм. Но здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не вызвать у нее головокружение.



Не забудь перед сексом сходить в душ / Фото Victor Furtuna

7. Держи себя в руках

Помни, что для достижения оргазма женщине нужно немного больше времени. Так что твоя задача – продержаться как можно дольше. Но и здесь нужно быть максимально внимательным. Не перегни палку между: ей очень хорошо и она уже не хочет продолжать из-за дискомфорта.

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