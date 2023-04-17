Слід розуміти, що часто ми образливі зауваження робимо несвідомо. Але це зовсім не означає, що їм від цього не настільки боляче. Спробуй викоренити бодай ці фрази зі свого вжитку. Вони явно не принесуть жодної користі у комунікації між тобою та дитиною.

Варте уваги Як стати справжнім профі у домашній міксології: 6 базових правил для бартендерів-новачків

Ти маєш поганий вигляд, набрав вагу, не личить зачіска

Коли батьки критикують зовнішній вигляд своїх дітей, вони можуть завдати значної шкоди їхній самооцінці. А все тому, що батьки – головна фігура у самовизначенні дитини. Тож важливо, щоб діти отримували підтримку, а не критику. Особливо якщо це не поведінка, яка потребує корекції, а проста якість людини.

Чому ти поводишся саме так?

Не слід занадто часто розпитувати дітей про мотиви їхньої поведінки. Особливо якщо вона не завдає шкоди іншим. Наприклад, якщо ти запитуєш дитину, яка багато жартує, чому вона так багато жартує, це може викликати в неї почуття невпевненості у власній особистості. Саркастичні питання або запитання, які підкреслюють певні риси особистості, можуть змусити дитину відчути, що з нею щось не так.



Ці слова сіють сумніви у впевненості дитини у собі / Фото gpointstudio

Я б хотів, щоб у мене не було дітей

Давати дітям відчуття, що ти шкодуєш про те, що вони з'явилися на світ, – безумовно, одна з фраз, яку ти ніколи не повинен говорити своїм дітям. Як ти можеш собі уявити, такі коментарі змушують їх сумніватися у своєму місці у світі, і в довгостроковій перспективі це може бути настільки руйнівним, що може призвести до депресії.

Мені надто дорого обходишся ти

Ніколи не кажи дітям, що піклування про них – це занадто важкий тягар або що ти стомився від цього. А все тому, що це може викликати у них відчуття нікчемності, і вони, ймовірно, не відчуватимуть бажання висловлювати свої потреби. А все тому, що вони продовжують почуватися тягарем. Проблема в тому, що з часом такі діти можуть терпіти насильство, бо не знають, що не заслуговують на нього.

Чому б не бути як брат чи сестра?

Порівняння дітей між собою або з іншими може нашкодити їхній самооцінці та змусити почуватися невпевнено. Їм завжди здаватиметься, що вони не досягають мети. І не можуть почуватися достатньо хорошими. Крім того, у них, швидше за все, розвинуться емоції ревнощів і гніву проти тих, з ким їх порівнюють. У випадку з братами та сестрами це може назавжди зіпсувати стосунки між ними.



Ніколи не порівнюй з братом або сестрою чи іншими дітьми / Фото freepik

У тебе це погано виходить

Судження, засновані на абсолюті, також можуть змусити твоїх дітей почуватися менш здібними. І з часом це може навіть зупинити їх на шляху до самореалізації. Якщо ти помічаєш, що діти не є лідерами у чомусь, запропонуй їм вдосконалитися або спробувати більше варіантів. Але не навішуй на них абсолютних ярликів. Наприклад, що ти надто злий, погано граєш на гітарі і так далі. Натомість допоможи повірити в себе.

Читай також Секрет успіху у стосунках нарешті розкрито: слід дотримуватися цих 5 порад

Що б ти не говорив своїй дитині, пам'ятай, що це може вплинути на її життя. Тож слідкуй за своїм язиком. Особливо у ситуаціях, коли гнів бере гору.