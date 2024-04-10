Исследователи из CasinoZonder проанализировали 23 000 профилей одиноких мужчин и женщин в Tinder, рассматривая разделы "о себе", "интересы" и "за и против", чтобы найти ключевые различия между полами.

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Какую ошибку допускали мужчины

Эксперты заметили, что гораздо больше мужчин признались, что увлекаются спортом, что, по их мнению, может отталкивать женщин.

В то же время барышни чаще заявляли об интересе к кино, музыке и кофе, и с большей вероятностью откликались на парня, который также увлекается этими вещами.

Мы обнаружили, что мужчинам, возможно, придется отказаться от некоторых увлечений, таких как футбол, спорт и пабы, и вместо этого отдаться более неторопливым видам деятельности, таким как путешествия, музыка и кофе, чтобы понравиться женщинам,

– заявил представитель CasinoZonder.

Исследование показало, что потрясающие 23% мужчин выразили интерес к футболу или футбольным матчам, по сравнению с лишь 4% женщин. Парни, вы не забьете, если будете волноваться за счет.

Значительно больше мужчин, чем женщин, также утверждали, что любят гольф и бокс в приложении.

Что рекомендуют эксперты

Эксперты CasinoZonder считают, что упоминания о футболе, гольф и бокс могут быть недостаточно уникальными для мужчин, чтобы выделиться. Они призвали мужчин указать хобби, которое бы позволило женщинам остановить внимание на их профиле и дать им шанс.

Однако был один интерес со значительным пересечением – "фитнес" или "тренировки". 21% мужчин и 14% женщин указали одно из этих двух ключевых слов где-то в своем профиле.



Женщинам интереснее мужчины, которые упоминали о фитнесе или тренировках / Фото Seniv Petro

Женщины, возможно, больше реагируют на такие слова, поскольку они предусматривают что-то активное, а не пассивное (мужчины, которые указывают "футбол", "баскетбол" или "гольф", скорее всего, наблюдают за играми, а не играют в них).

"Фитнес" и "тренировки" также означают, что мужчина придерживается дисциплины и распорядка дня, а также ставит на первое место свое здоровье и внешний вид. Это также то, над чем пары могут работать вместе, стимулируя интерес женщин-пользователей приложений.

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Эксперты CasinoZonder не предлагают мужчинам менять всю свою личность, чтобы получить свайп от женщины. Но призывают их перечислить больше уникальных хобби, которые выделяют их, стимулируют к общению и, возможно, могут быть общими интересами с потенциальной любимой женщиной.