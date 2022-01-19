Ми спробуємо загострити твою увагу на тому, чому після сексу варто присвятити свій час. Відразу ж зауважимо, що від цього залежатиме не лише зв'язок з коханою, а й ваше здоров'я!

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1. Залишайся поруч з партнеркою

Кілька миттєвостей тому ви були максимально близькими один з одним. Тож не варто відразу ж зриватися з ліжка та бігти, наприклад, у душ. Це прояв байдужості та відсутності емоційної прив'язки. Пригорни її до себе, цілуй у шию, погладжуй її тіло. Це бажано робити протягом кількох хвилин.



Залишайся з нею у ліжку після сексу / Фото Vidar Nordli-Mathisen

Такі прості рухи вивільняють гормони щастя та змушують твою партнерку почуватися добре. Не забувай також запитати її, що їй сподобалося найбільше. Не соромся дізнатися, що б ти міг зробити для того, щоб вона отримала ще більше задоволення.

2. Вмий інтимні частини тіла

Емпіричне правило полягає в тому, що після сексу ми повинні мити свої інтимні частини. Але тут є одна помилка, якої припускається більшість. Особливо ті, хто використовує для цього інтимні гелі. Варто розуміти, що такий догляд може бути жорстким і руйнувати рівень pH. Особливо це стосується панянок. Тож відправляти свою кохану у душ в компанії зі спеціальним гелем – не найкраща ідея.

Натомість найкращий спосіб позбутися бактерій під час миття – помочитися. І не треба нам тут розповідати, що ти цього ніколи не робиш під час прийому душу.

3. Не одягай тісне вбрання

Дозволь тілу дихати після сексу. Віддай перевагу легкій бавовняній футболці, піжамі або просто одягни вільні труси. Пам'ятай про те, що після сексу твоє тіло виділяє рідини й активніше дихає.

Якщо ти носиш щось тісне, тертя збільшується і це може призвести до розмноження бактерій.



Віддай перевагу вільному одягу / Фото Claudia van Zyl

4. Помий секс-іграшки

Ти повинен займатися доглядом не лише свого тіла, а й іграшок, які використовував під час сексу. Важливо зробити усе можливе для того, щоб на них не оселялися будь-які бактерії. А все тому, що небажана флора може стати причиною появи серйозних проблем після наступного використання забавок.

Рекомендуємо мити їх теплою водою з м'яким милом.

5. Не заглядай до смартфона

Забудь про зовнішній світ після сексу. Не перевіряй смартфон і не вмикай телевізор. Це рівнозначно негайному вставанню з ліжка. І це не свідчить ні про що, крім бажання віддалитися від партнерки.

Переконайся, що між вами підтримується зв'язок. І нехай жоден девайс не руйнує його. Принаймні у перші кілька хвилин.

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Секс – надзвичайно інтимний процес. Але, безумовно, є низка обов'язкових речей, яким варто присвятити свій час після нього. Головне – робити все можливе для того, щоб твоя кохана не почувалася самотньо та дискомфортно.