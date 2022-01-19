Мы постараемся заострить твое внимание на том, чему после секса следует посвятить свое время. Сразу заметим, что от этого будет зависеть не только связь с любимой, но и ваше здоровье!

Стоит внимания Лимитированный дизайн: не только особый вид, но и тема для разговора

1. Оставайся рядом с партнершей

Несколько мгновений назад вы были максимально близки друг с другом. Так что не стоит сразу же срываться с кровати и бежать, например, в душ. Это проявление безразличия и отсутствия эмоциональной привязки. Прижми ее к себе, целуй в шею, поглаживай ее тело. Это желательно делать в течение нескольких минут.



Оставайся с ней в постели после секса / Фото Vidar Nordli-Mathisen

Такие простые движения высвобождают гормоны счастья и заставляют твою партнершу чувствовать себя хорошо. Не забывай также спросить ее, что ей понравилось больше всего. Не стесняйся узнать, что бы ты мог сделать для того, чтобы она получила еще большее удовольствие.

2. Умой интимные части тела

Эмпирическое правило состоит в том, что после секса мы должны мыть свои интимные части. Но здесь есть одна ошибка, которую допускает большинство. Особенно те, кто использует для этого интимные гели. Следует понимать, что такой уход может быть жестким и разрушать уровень pH. Особенно это касается барышень. Так что отправлять свою любимую в душ в компании со специальным гелем – не самая лучшая идея.

Лучший способ избавиться от бактерий во время мытья – помочиться . И не надо нам рассказывать, что ты этого никогда не делаешь во время приема душа.

3. Не одевай тесные наряды

Позвольте телу дышать после секса. Предпочитай легкую хлопчатобумажную футболку, пижаму или просто одень свободные трусы. Помни, что после секса твое тело выделяет жидкости и активнее дышит.

Если ты носишь что-нибудь тесное, трение увеличивается и это может привести к размножению бактерий.



Предпочитай свободную одежду / Фото Claudia van Zyl

4. Помой секс-игрушки

Ты должен заниматься уходом не только за своим телом, но и за игрушками, которые использовал во время секса. Важно сделать все возможное для того, чтобы на них не поселялись какие-либо бактерии. А все потому, что нежелательная флора может послужить причиной появления серьезных проблем после последующего использования игрушек.

Рекомендуем мыть их теплой водой с мягким мылом.

5. Не заглядывай к смартфону

Забудь о внешнем мире после секса. Не проверяй смартфон и не включай телевизор. Это равнозначно немедленному вставанию с кровати. И это не говорит ни о чем, кроме желания удалиться от партнерши.

Убедитесь, что между вами поддерживается связь. И пусть ни один девайс не разрушает его. По крайней мере, в первые несколько минут.

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