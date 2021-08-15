До твоєї уваги рецепт хумусу від кухаря з Мадрида. Шеф Маріано Муньос поділився тонкощами приготування цієї популярної східної закуски, яка однозначно стане фаворитом на твоїй кухні.
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Рецепт хумусу від шеф-кухаря з Мадрида
Інгредієнти:
- Варений нут – 1 кілограм
- Тахін (паста з насіння кунжуту) – 1 склянка
- Сік половини лимона
- Оливкова олія – 4 столові ложки
- Часник – кілька зубчиків
- Харчова сода – 1 чайна ложка
- Сіль на смак
Хумус – надзвичайно смачна та поживна закуска / Фото Unsplash
Приготування хумусу:
- Найкращий хумус готується без поспіху. Тому потрібно залишити нут замочуватися на ніч у воді. Наступного дня злий воду. Залий у каструлю води у пропорції 3 : 1 (співвідношення води до нуту) та додай харчову соду. Вари доти, поки нут не стане максимально м'яким. Не зливай воду після приготування та дай нуту охолонути.
- Коли нут стане ледь теплим, додай до нього тахін, олію, сік лимона, часник. Усе перебий за допомогою блендера, поки не отримаєш однорідну текстуру без грудок. Якщо консистенція занадто густа – додай трішки води, в якій варився нут. Додай солі на смак.
- Для ефектної подачі можна сформувати невеличкі вулкани з хумусу. Зверху ложкою зробити ямку, в яку можна викласти варений нут, трішки зелені та оливкової олії.
- До столу подавай хумус зі свіжим нарізаним болгарським перцем, а також хлібом. Також можна на грилі підсушити лаваш, попередньо нарізавши його смужками.
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Гарантуємо, що хумус стане твоєю улюбленою закускою. Він не лише надзвичайно смачний, а й поживний. А ще за його допомогою можна надовго позбутися відчуття голоду. Смачного!