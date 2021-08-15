До твоєї уваги рецепт хумусу від кухаря з Мадрида. Шеф Маріано Муньос поділився тонкощами приготування цієї популярної східної закуски, яка однозначно стане фаворитом на твоїй кухні.

Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

Якщо ти не знав, то у 100 грамів нуту міститься 19 грамів білка. У відвареній курячій грудці, наприклад, – 23 грами.

Рецепт хумусу від шеф-кухаря з Мадрида

Інгредієнти:

Варений нут – 1 кілограм

– 1 кілограм Тахін (паста з насіння кунжуту) – 1 склянка

– 1 склянка Сік половини лимона

Оливкова олія – 4 столові ложки

– 4 столові ложки Часник – кілька зубчиків

– кілька зубчиків Харчова сода – 1 чайна ложка

– 1 чайна ложка Сіль на смак



Хумус – надзвичайно смачна та поживна закуска / Фото Unsplash

Приготування хумусу:

Найкращий хумус готується без поспіху. Тому потрібно залишити нут замочуватися на ніч у воді. Наступного дня злий воду. Залий у каструлю води у пропорції 3 : 1 (співвідношення води до нуту) та додай харчову соду. Вари доти, поки нут не стане максимально м'яким. Не зливай воду після приготування та дай нуту охолонути. Коли нут стане ледь теплим, додай до нього тахін, олію, сік лимона, часник. Усе перебий за допомогою блендера, поки не отримаєш однорідну текстуру без грудок. Якщо консистенція занадто густа – додай трішки води, в якій варився нут. Додай солі на смак. Для ефектної подачі можна сформувати невеличкі вулкани з хумусу. Зверху ложкою зробити ямку, в яку можна викласти варений нут, трішки зелені та оливкової олії. До столу подавай хумус зі свіжим нарізаним болгарським перцем, а також хлібом. Також можна на грилі підсушити лаваш, попередньо нарізавши його смужками.

Спробуй також Не лише нарізати: 5 ідей приготування кавуна, щоб здивувати себе та друзів

Гарантуємо, що хумус стане твоєю улюбленою закускою. Він не лише надзвичайно смачний, а й поживний. А ще за його допомогою можна надовго позбутися відчуття голоду. Смачного!