Брудні слова роблять секс кращим. І хоча спочатку вони можуть викликати певний дискомфорт, з часом вони посилюватимуть сексуальне збудження. З їхньою допомогою ви розпалюватимете пристрасть та перетворите секс на ще яскравіше заняття.

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Коли ви відчуваєте себе сексуальними та сильними, а також проявляєте творчий підхід у своїх словах і уяві, ви з більшою ймовірністю почуватиметеся комфортно, пробуючи нові речі,

– наголошує доктор Рейчел Нідл, ліцензована психологиня зі США.

Лови кілька прикладів вдалих брудних фраз, які можна використовувати під час інтимних зустрічей. З їхньою допомогою ви зможете отримати ще більше задоволення від цього приємного процесу.

"Скажи мені, що ти хочеш, щоб я зробив"

Дай своїй партнерці можливість керувати процесом. Подаруй їй відчуття влади та відкрий нові приємні враження у спальні. Будь готовим до того, що пропозиції будуть не надто цнотливими. На це й розрахована ця фраза. Вона дозволяє розбурхати внутрішнього монстра, проявити справжню хіть!



Спитай, чого хоче твоя партнерка / Фото Unsplash

"Ось так, це так добре!"

За допомогою брудних розмов і вказівок ми можемо дістатися туди, куди нам потрібно. І чим конкретніша директива, тим краще.

"Цей тип брудних розмов точно передає те, що тобі подобається, що важливо як для тебе, так і для твоєї партнерки", – припускає доктор Нідл.

Хороший секс і гарне спілкування переплітаються. У кожного з нас різні вподобання та бажання. Тож ми повинні пам'ятати про те, що партнер не здатний зчитувати наші думки.

"Я хочу змусити тебе кінчити"

Доктор Нідл наголошує на тому, що самовідданість у спальні та гучне висловлювання свого наміру довести партнерку до оргазму – майже гарантовано збуджують.

"Приємно знати, що хтось думає про твоє задоволення. Хоча до цієї заяви можна докласти певний тиск, приємно, коли хтось зосереджений на бажанні подарувати тобі задоволення. Сподіваюся, це почуття приведе до комфорту у спробі нових речей і більшої відкритості в сексуальному плані", – підкреслює вона.



Ця фраза доводить, що ти не егоїст у ліжку / Фото Unsplash

"Я думав про це весь день"

І мовиться не про піцу, про яку ти мріяв цілісінький день. За допомогою цієї фрази можна не на жарт розпалити бажання своєї партнерки. Тож і секс буде просто божевільним. Завдання цих слів: дати людині, з якою ти поруч, знати, що ти думав про неї. А точніше, з нетерпінням чекав на секс з нею весь день. Ну хто ж не хоче цього почути?

"Як це відчувається?"

Ця фраза, яка зазвичай призначена для стоматологів і мануальних терапевтів, неймовірно сильна.

"Вона коротка та приємна, але життєво важлива. Кількох слів достатньо, щоб повідомити партнерці, що тобі небайдужий ваш досвід у спальні", – підкреслює Нідл.

Пам'ятай, що брудні розмови впливають на мозок інакше, ніж звичайні слова. Тож ця фраза може дати твоїй партнерці достатньо, щоб близькість між вами була ще тіснішою.



Не забувай питати її, як вона почувається тут і зараз / Фото Unsplash

"Дідька лисого!"

"Скажи це. Кричи! Повідом партнерці, наскільки сильно ти відчуваєш задоволення, за допомогою цих кількох слів. Така передача задоволення може збуджувати твою партнерку, а також зняти будь-яке емоційне напруження, яке може існувати", – підкреслює доктор.

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Візьми на озброєння ці фрази. З їхньою допомогою секс стане яскравішим, а напруга між вами зникне раз і назавжди. Гарантуємо, це приємне заняття стане ще кращим і насиченішим!