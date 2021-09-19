Грязные слова делают секс лучшим. И хотя сначала они могут вызвать определенный дискомфорт, со временем они будут усиливать сексуальное возбуждение. С их помощью вы будете разжигать страсть и превратите секс на еще более яркое занятие.

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Когда вы чувствуете себя сексуальными и сильными, а также проявляете творческий подход в своих словах и воображении, вы с большей вероятностью будете чувствовать себя комфортно, пробуя новые вещи,
– отмечает доктор Рейчел Нидл, лицензированный психолог из США.

Лови несколько примеров удачных грязных фраз, которые можно использовать во время интимных встреч. С их помощью вы сможете получить еще больше удовольствия от этого приятного процесса.

"Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал"

Дай своей партнерше возможность управлять процессом. Подари ей ощущение власти и открой новые приятные впечатления в спальне. Будь готов к тому, что предложения будут не слишком целомудренными. На это и рассчитана эта фраза. Она позволяет взбудоражить внутреннего монстра, проявить настоящую похоть!

Спроси, чего хочет твоя партнерша
Спроси, чего хочет твоя партнерша / Фото Unsplash

"Вот так, это так хорошо!"

С помощью грязных разговоров и указаний мы можем добраться туда, куда нам нужно. И чем конкретнее директива, тем лучше.

"Этот тип грязных разговоров точно передает то, что тебе нравится, что важно как для тебя, так и для твоей партнерши", – предполагает доктор Нидл.

Хороший секс и хорошее общение переплетаются. У каждого из нас разные предпочтения и желания. Поэтому мы должны помнить, что партнер не способен считывать наши мысли.

"Я хочу заставить тебя кончить"

Доктор Нидл отмечает, что самоотверженность в спальне и громкое высказывание своего намерения довести партнершу до оргазма – почти гарантированно возбуждают.

"Приятно знать, что кто-то думает о твоем удовольствии. Хотя к этому заявлению можно приложить определенное давление, приятно, когда кто-то сосредоточен на желании подарить тебе удовольствие. Надеюсь, это чувство приведет к комфорту в попытке новых вещей и большей открытости в сексуальном плане", – подчеркивает она.

Напомни, что ее оргазм важен для тебя
Эта фраза доказывает, что ты не эгоист в постели / Фото Unsplash

"Я думал об этом весь день"

И речь идет не о пицце, о которой ты мечтал целый день. С помощью этой фразы можно не на шутку разжечь желание своей партнерши. Поэтому и секс будет просто сумасшедшим. Задача этих слов: дать человеку, с которым ты рядом, знать, что ты думал о ней. А точнее, с нетерпением ждал секс с ней весь день. Ну кто же не хочет этого слышать?

"Как это ощущается?"

Эта фраза, которая обычно предназначена для стоматологов и мануальных терапевтов, невероятно сильная.

"Она короткая и приятная, но жизненно важная. Нескольких слов достаточно, чтобы сообщить партнерше, что тебе неравнодушен ваш опыт в спальне", – подчеркивает Нидл.

Помни, что грязные разговоры влияют на мозг иначе, чем обычные слова. Поэтому эта фраза может дать твоей партнерше достаточно, чтобы близость между вами была еще более тесной.

Узнай о его ощущениях в момент
Не забывай спрашивать ее, как она себя чувствует здесь и сейчас / Фото Unsplash

"Черт возьми!"

"Скажи это. Кричи! Сообщи партнерше, насколько сильно ты испытываешь удовольствие, с помощью этих нескольких слов. Такая передача удовольствия может возбуждать твою партнершу, а также снять любое эмоциональное напряжение, которое может существовать", – подчеркивает доктор.

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Возьми на вооружение эти фразы. С их помощью секс станет ярче, а напряжение между вами исчезнет раз и навсегда. Гарантируем, это приятное занятие станет еще краше и насыщеннее!