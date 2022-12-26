Ясна річ, що в 30 років ти не зазнаєш кардинальних змін. Дві інші цифри, які демонструють твій справжній вік, – лише цифри. Але є один важливий момент. Є певний перелік речей, які вартувало б зробити до 30 років. Гайда знайомитися з цим "To Do List".

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Зауважимо, що виконувати ці речі можна не конче до 30 років. Якщо ти не впораєшся з ними вчасно, то не варто засмучуватися. Просто нехай вони стануть твоїм путівником у краще майбутнє для тебе.

Що потрібно зробити до 30 років

1. Відвідай іншу країну.

2. Стань фінансово незалежним.

3. Май власне місце, яке можна назвати домом.

4. Зберігай пильність.

5. Зроби / придбай / володій чимось важливим.

6. Навчися покидати вечірку вчасно.

7. Навчися жити з іншими людьми.

8. Відмовся від поганих друзів.

9. Навчися жити з собою.

10. Дозволь собі закохатися.



Важливо бути фінансово грамотним / Фото drobotdean

11. Дозволь розбити собі серце.

12. Дай добру / погану пораду.

13. Будь взірцем для когось молодшого.

14. Знайди свою пристрасть.

15. Будь волонтером.

16. Допоможи комусь рухатися.

17. Почни насолоджуватися найкращими речами.

18. Навчися готувати одну коронну страву.

19. Спробуй пожити в іншій країні.

20. Цінуй мистецтво.



У 2022 році абсолютно кожен українець став волонтером / Фото freepik

21. Переживи кризу.

22. Вивчи основи ремонту по дому.

23. Вивчи основи обслуговування автомобіля.

24. Навчися користуватися пральною машиною.

25. Перестань турбуватися про свою мету.

26. Відмовся від шкідливих звичок.

27. Почни займатися спортом.

28. Розкрий свій світогляд.

29. Спробуй все, що тобі подобається.

30. Зрозумій, що ти не можеш зробити.

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Звичайно ж, необов'язково виконати геть усе до 30 років. Але варто спробувати. Більшість речей, перелічених вище, можуть значно полегшити тобі життя. Віримо в те, що добру частину позицій ти опанував.