Ясна річ, що в 30 років ти не зазнаєш кардинальних змін. Дві інші цифри, які демонструють твій справжній вік, – лише цифри. Але є один важливий момент. Є певний перелік речей, які вартувало б зробити до 30 років. Гайда знайомитися з цим "To Do List".
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Зауважимо, що виконувати ці речі можна не конче до 30 років. Якщо ти не впораєшся з ними вчасно, то не варто засмучуватися. Просто нехай вони стануть твоїм путівником у краще майбутнє для тебе.
Що потрібно зробити до 30 років
- 1. Відвідай іншу країну.
- 2. Стань фінансово незалежним.
- 3. Май власне місце, яке можна назвати домом.
- 4. Зберігай пильність.
- 5. Зроби / придбай / володій чимось важливим.
- 6. Навчися покидати вечірку вчасно.
- 7. Навчися жити з іншими людьми.
- 8. Відмовся від поганих друзів.
- 9. Навчися жити з собою.
- 10. Дозволь собі закохатися.
Важливо бути фінансово грамотним / Фото drobotdean
- 11. Дозволь розбити собі серце.
- 12. Дай добру / погану пораду.
- 13. Будь взірцем для когось молодшого.
- 14. Знайди свою пристрасть.
- 15. Будь волонтером.
- 16. Допоможи комусь рухатися.
- 17. Почни насолоджуватися найкращими речами.
- 18. Навчися готувати одну коронну страву.
- 19. Спробуй пожити в іншій країні.
- 20. Цінуй мистецтво.
У 2022 році абсолютно кожен українець став волонтером / Фото freepik
- 21. Переживи кризу.
- 22. Вивчи основи ремонту по дому.
- 23. Вивчи основи обслуговування автомобіля.
- 24. Навчися користуватися пральною машиною.
- 25. Перестань турбуватися про свою мету.
- 26. Відмовся від шкідливих звичок.
- 27. Почни займатися спортом.
- 28. Розкрий свій світогляд.
- 29. Спробуй все, що тобі подобається.
- 30. Зрозумій, що ти не можеш зробити.
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Звичайно ж, необов'язково виконати геть усе до 30 років. Але варто спробувати. Більшість речей, перелічених вище, можуть значно полегшити тобі життя. Віримо в те, що добру частину позицій ти опанував.