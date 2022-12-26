Ясна річ, що в 30 років ти не зазнаєш кардинальних змін. Дві інші цифри, які демонструють твій справжній вік, – лише цифри. Але є один важливий момент. Є певний перелік речей, які вартувало б зробити до 30 років. Гайда знайомитися з цим "To Do List".

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Зауважимо, що виконувати ці речі можна не конче до 30 років. Якщо ти не впораєшся з ними вчасно, то не варто засмучуватися. Просто нехай вони стануть твоїм путівником у краще майбутнє для тебе.

Що потрібно зробити до 30 років

  • 1. Відвідай іншу країну.
  • 2. Стань фінансово незалежним.
  • 3. Май власне місце, яке можна назвати домом.
  • 4. Зберігай пильність.
  • 5. Зроби / придбай / володій чимось важливим.
  • 6. Навчися покидати вечірку вчасно.
  • 7. Навчися жити з іншими людьми.
  • 8. Відмовся від поганих друзів.
  • 9. Навчися жити з собою.
  • 10. Дозволь собі закохатися.


Важливо бути фінансово грамотним / Фото drobotdean

  • 11. Дозволь розбити собі серце.
  • 12. Дай добру / погану пораду.
  • 13. Будь взірцем для когось молодшого.
  • 14. Знайди свою пристрасть.
  • 15. Будь волонтером.
  • 16. Допоможи комусь рухатися.
  • 17. Почни насолоджуватися найкращими речами.
  • 18. Навчися готувати одну коронну страву.
  • 19. Спробуй пожити в іншій країні.
  • 20. Цінуй мистецтво.


У 2022 році абсолютно кожен українець став волонтером / Фото freepik

  • 21. Переживи кризу.
  • 22. Вивчи основи ремонту по дому.
  • 23. Вивчи основи обслуговування автомобіля.
  • 24. Навчися користуватися пральною машиною.
  • 25. Перестань турбуватися про свою мету.
  • 26. Відмовся від шкідливих звичок.
  • 27. Почни займатися спортом.
  • 28. Розкрий свій світогляд.
  • 29. Спробуй все, що тобі подобається.
  • 30. Зрозумій, що ти не можеш зробити.

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Звичайно ж, необов'язково виконати геть усе до 30 років. Але варто спробувати. Більшість речей, перелічених вище, можуть значно полегшити тобі життя. Віримо в те, що добру частину позицій ти опанував.