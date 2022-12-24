А поки ти міркуєш, ділимося з тобою міркуваннями продюсера Джейсона Сталя. Коли йому виповнилося 40, він склав перелік з 8 життєвих уроків. Їх він, якби мав таку можливість, волів би знати у 30-річному віці.

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8 життєвих уроків для себе молодшого

1. Ти можеш бачитися з деякими друзями рідше

Але відразу ж обмовимося, що зв'язок між вами залишиться таким же міцним. Просто доросле життя – сам розумієш – вносить свої корективи. Якщо у тебе є дружина та діти, то вкрай складно знаходити ще й час на посиденьки з друзями. Але якщо такий час знаходиться, то ви цінуєте його та витискаєте з нього максимум.

2. Твої батьки потребуватимуть догляду

Якщо тобі 30, то твоїм батькам має бути десь 50, а то й більше. А це означає, що пора починати більше турбуватися про них. Ясна річ, що ти не завжди можеш регулярно навідуватися до них. Але ж тобі ніщо не заважає телефонувати. Спитай, чи їм щось потрібно. З'їздь замість них по закупи, оплати комуналку.



Допомагай своїм рідним за кожної нагоди / Фото freepik

3. Гучне весілля переоцінюють

Пригадай, скільки твоїх знайомих організовували гучне весілля, а потім через рік – два розлучалися. Погодься, кількох таких ти точно нарахуєш. І що це означає? А те, що вкладати останні, а ще й позичені гроші, у пишне святкування весілля не варто. Усе ж краще наявну суму витратити з користю для вашої пари, спільного майбутнього.

4. Бути батьком веселіше, ніж бути веселим дядьком

Батьківство надзвичайно позитивно впливає на чоловіків. Адже усі ми – дорослі діти. Тож не дивно, що якщо у твоєму житті з'являється маленька людина, ти отримуєш можливість вкотре вивести свого внутрішнього хлопчика з шафи. І це прекрасно, адже саме такі татусі не лише самі щасливі, а й роблять щасливими своїх дітей.

5. Менше речей роблять нас щасливими

Слід визнати, що всі ми травмовані СРСР. Тож у кожного з нас є звичка накопичувати й накопичувати. Але слід також розуміти, що не всі речі у твоєму житті роблять тебе щасливим. А отже, ти можеш і повинен позбутися зайвого. Повір, усім уже давно байдуже, що ти носиш одні і ті ж джинси та худі. Усе це не має жодного значення.

6. Бережи своє тіло

З віком твоє тіло зазнає змін. Тож надзвичайно важливо турбуватися про нього вже і зараз. Пам'ятай про достатню кількість фізичної активності. Не забувай про збалансований раціон. Не в останню чергу слід приділяти увагу відпочинку. Усе це вкупі дозволить тобі залишатися бадьорим і здоровим. Погодься, не дуже хотілося б стати постійним гостем поліклініки після 40.



Не забувай про фізичну активність / Фото senivpetro

7. Будь терплячим щодо кар'єри

Затям раз і назавжди, що лише одиниці досягають миттєвого успіху. А це означає, що тобі потрібно буде добряче попітніти, перш ніж досягнути вершин на роботі. Ти можеш підійматися кар'єрними сходами надзвичайно повільно. І це нормально. Не варто себе підганяти та вимагати від себе надто багато.

8. Стався серйозно до фінансової безпеки

Фінансова грамотність, на жаль, те, чого нас не вчать змалку. Але це не заважає нам осягнути її азів у дорослому віці. І це надзвичайно важливо зробити. Завдяки певним знанням ти розумітимеш, як поводитися з власними грішми. А отже, зможеш потурбуватися як про власний достаток, так і своєї сім'ї.

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Можливо, деякі з цих порад будуть актуальними для тебе тут і зараз. Тож не варто очікувати, коли тобі стукне 40, щоб вголос сказати: "Ех, а можна ж було все зробити інакше". Ти сам творець свого щастя. Тож працюй над собою і не зволікай.