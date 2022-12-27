Варто дотримуватися кількох правил стилю. З їхньою допомогою ти навчишся поєднувати свої татуювання з одягом. Це дозволить на 100% пропрацювати свій образ.

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1. Дотримуйся інстинктів

Якщо твоє улюблене тату на руці, і ти хочеш його демонструвати, то чи варто приховувати його за довгими рукавами? Навпаки, тобі слід обирати одяг так, щоб ти міг демонструвати малюнки на своєму тілі.

До слова, ця порада актуальна і для тих, хто лише планує набити тату. Якщо ти хочеш, щоб його якомога більше людей бачили, то не набивай в тих зонах, які найбільше приховані. До прикладу, та ж спина або груди. Ти ж не ходитимеш без футболки цілісінький рік?



Віддай перевагу одягу, який не приховує твої тату / Фото nakaridore

Водночас слід дотримуватися балансу. Якщо у тебе забитий рукав, то не варто на ту ж руку навішувати всілякі браслети. У такому випадку аксесуари доцільніше буде носити на вільній руці.

2. Одяг відповідно до випадку

Якщо ти чоловік, який прагне демонструвати тату, то носи одяг, який дозволяє це робити. Але слід також потурбуватися про вибір відповідно до випадку. Наприклад, не одягай шорти на офіційні заходи лише тому, що прагнеш продемонструвати свої татуювання.

Якщо ти носиш шорти або одяг, який демонструє шкіру, поєднуй з аксесуарами й елементами, які можуть забезпечити правильний баланс. Наприклад, шорти з босоніжками ідеально підходять для літа.

Для верхньої частини, наприклад, використовуй сорочки, які можуть демонструвати твої руки. Або ж футболки з вирізами. Той же V-подібний, який дозволяє оголити більше шкіри.

3. Спеціальні колірні палітри

Цікавий спосіб підняти татуювання для чоловіків на наступний рівень – доповнити одяг кольором твоїх татуювань. Ця порада актуальна для тих, хто віддав перевагу різнобарвним малюнкам на тілі.

Наприклад, якщо твоє тату чорно-біле, то тобі пощастило. Ти можеш обирати будь-який одяг. Якщо ж вони геометричні або мають лінії, то ідеально підійде одяг з подібним кроєм або візерунком.



Безпрограшний варіант – обирай колір одягу під тон татуюванням / Фото freepik

Якщо ж твої татуювання барвисті, спробуй взяти базовий тон. Нехай він стане основою оригінальної композиції, яку складно буде не зауважити.

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Візьми ці поради на озброєння. З їхньою допомогою ти зможеш не лише залишатися максимально стильним. У тебе буде ще й можливість підкреслювати татуювання, які прикрашають твоє тіло.