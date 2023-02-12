Цього разу лови кілька порад від Білла Гейтса. Він розповів, що варто робити у вільний час, щоб залишатися продуктивним. Так би мовити, усе перевірене на собі.

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1. Мий посуд

Білл Гейтс одного разу розповів, що в нього є ритуал, який допомагає краще спати. І його він дотримується щовечора. А все тому, що хороший і міцний сон дозволить йому бути сповненим сил та енергії упродовж наступного дня.

Мовиться про миття посуду. Це просте та механічне заняття, яке дозволяє тобі перестати думати, розслабитися та бути значно спокійнішим. Це саме те, що потрібно тобі, щоб мати міцний і здоровий сон вночі.



Миття посуду та легке прибирання можуть розслабляти / Фото freepik

2. Займися спортом

Правда, в цьому випадку Гейтс рекомендує конкретні види спорту. Мовиться про теніс і гольф. Але й інші теж годяться. За словами мільярдера, фізичні вправи корисні не лише для твого тіла та фізичного здоров'я. Вони ще й дозволяють підтримувати мозок молодим, бадьорим і активним.

Гольф і теніс Гейтс вважає ідеальними. Вони, за його словами, краще розслабляють. А ще змушують бути уважним і думати про те, що потрібно зробити для перемоги.

3. Візьмися за читання

Ні для кого не секрет, що творець Microsoft – шанувальник читання. У нього навіть є блог, в якому він ділиться рекомендаціями щодо книг, які однозначно варто прочитати.

Цікаво, що Гейтс віддає перевагу не лише бізнес-літературі. Він насправді читає все, починаючи від біографій і закінчуючи науковою фантастикою. А ще він активно слідкує за новинами. Так би мовити, тримає руку на пульсі.



Приділяй вільний час читанню / Фото wayhomestudio

4. Віддай перевагу розвивальним іграм

Крім занять спортом і читання, Білл Гейтс любить грати у бридж (за рекомендацією Воррена Баффета), зосереджуючись на карткових і настільних іграх. Вони змушують його думати, працювати у команді та використовувати свої навички.

5. Спілкуйся з тими, ким захоплюєшся

Гейтс неодноразово говорив, що важливо бути оточеним людьми, якими ти захоплюєшся, які надихають та можуть навчити чогось корисного. Тому він залюбки спілкується з Ворреном Баффетом та іншими успішними людьми.

Нехай тобі не пощастило мати у колі друзів Воррена Баффета, але ми впевнені, що поруч є ті, хто надихає та мотивує тебе. Якщо у твоєму оточенні є ті, завдяки яким ти прагнеш стати кращою версією себе вчорашнього, то це вже неабиякий успіх.



Спілкуйся з тими, хто надихає тебе / Фото yanalya

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Візьми на озброєння поради, якими поділився Білл Гейтс. Вони точно зроблять твоє життя продуктивнішим, насиченішим і цікавішим. А ще ти зможеш якісніше проводити свій вільний час. Хіба це не те, чого ти прагнеш?