Ми пропонуємо глянути на картинку та перевірити, що твоя манера тримати кулак може розповісти про тебе. Гарантуємо, ти дізнаєшся щось цікаве про себе.

Варте уваги Українська міксологія: яка вона на смак і чому нею захоплюється весь світ



Глянь на зображення кулаків і перевір себе / Фото TOI

Перший варіант

Зовнішня особистість

Якщо ти тримаєш великий палець на вказівному, як боксери тримають кулаки, то у тебе сильна уява. Ти дуже інтуїтивний і чуйний, з чутливою душею. Ти співчутливий, але трохи невпевнений у собі. У житті ти захоплена людина, яку не турбують дрібниці. Ти буваєш трохи нетерплячим. Ти весела людина, яка любить пригоди.

Внутрішня боротьба

З огляду на це, внутрішньо ти зовсім інша людина. Ти хочеш, щоб тебе захищали і ставилися до тебе щиро, і прагнеш, щоб тебе прийняли та визнали. Люди використовують тебе, і ти це знаєш, але відпускаєш, навіть коли тобі боляче. Тобі подобаються прості речі та способи.

Любовне життя

Ти дуже погано виражаєш себе. Те, що ти говориш своєму партнеру, – це лише половина того, що ти насправді відчуваєш. Ти навіть пригнічуєш свій гнів стосовно партнера.

Другий варіант

Зовнішня особистість

Ти сповнений таланту і дуже відкритий. Люди бачать у тобі доброзичливу і творчу особистість. Твоя впевненість і висока самооцінка вражають людей. Ти прагнеш до влади й отримуєш її. Ти працьовитий, ідеаліст і дуже уважний.

Внутрішня боротьба

У тебе або у того, для кого ти це читаєш, дуже вразливе серце. Ти дуже вразливий, і проблема в тому, що ти багато чого очікуєш.

Любовне життя

Ти багато думаєш і прокручуєш депресивні спогади у своїй голові. Тобі важко відпускати. Ти схильний багато вагатися і завжди хочеш, щоб твій партнер супроводжував тебе. Ти дуже любиш свою другу половинку.



А як ти тримаєш кулак / Фото nakaridore

Третій варіант

Зовнішня особистість

Ти дуже дотепний, спритний і добре формулюєш свої думки вголос. Ти схильний дуже швидко реагувати та часто буваєш емоційним. Ти практичний, але вдумливий. Ти навіть багато хвилюєшся через свою чутливу натуру.

Внутрішня особистість

Як особистість, ти обираєш мовчазність і м'якість. Ти людина, яка багато чим жертвує, щоб уникнути негативу. Ти з усіх сил намагаєшся нікого не скривдити. Зрозуміти тебе не дуже складно, і все, чого ти бажаєш, – це, щоб людина зрозуміла тебе і твої мрії.

Любовне життя

Ти ненавидиш поспіх і обставини, які вимагають від тебе цього. Але твоя найбільша слабкість – м'яке серце. Навіть якщо твоя партнерка зробила тобі боляче, ти приймеш її щирі вибачення.

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Ну що? Сходиться сказане з тим, що відбувається у твоєму житті?