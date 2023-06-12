Мы предлагаем посмотреть на картинку и проверить, что твоя манера держать кулак может рассказать о тебе. Гарантируем, ты узнаешь что-нибудь интересное о себе.

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Взгляни на изображение кулаков и проверь себя / Фото TOI

Первый вариант

Внешняя личность

Если ты держишь большой палец на указательном, как боксеры держат кулаки, то у тебя сильное воображение. Ты очень интуитивен и отзывчив, с чувствительной душой. Ты участлив, но немного неуверен в себе. В жизни ты увлеченный человек, которого не беспокоят мелочи. Ты бываешь чуть-чуть нетерпеливым. Ты веселый человек, любящий приключения.

Внутренняя борьба

Учитывая это, внутренне ты совсем другой человек. Ты хочешь, чтобы тебя защищали и относились к тебе искренне, и желаешь, чтобы тебя приняли и признали. Люди используют тебя, и ты это знаешь, но отпускаешь, даже когда тебе больно. Тебе нравятся простые вещи и способы.

Любовная жизнь

Ты очень плохо выражаешь себя. То, что ты говоришь своему партнеру – это лишь половина того, что ты действительно чувствуешь. Ты даже подавляешь свой гнев по отношению к партнеру.

Второй вариант

Внешняя личность

Ты полон таланта и очень открыт. Люди видят в тебе дружелюбную и творческую личность. Твоя уверенность и высокая самооценка поражают людей. Ты стремишься к власти и получаешь ее. Ты трудолюбивый, идеалист и очень внимательный.

Внутренняя борьба

У тебя или у того, для кого ты это читаешь, очень уязвимое сердце. Ты очень уязвим, и проблема в том, что ты многое ожидаешь.

Любовная жизнь

Ты много думаешь и прокручиваешь депрессивные воспоминания в своей голове. Тебе тяжело отпускать. Ты склонен много сомневаться и всегда хочешь, чтобы твой партнер сопровождал тебя. Ты очень любишь свою вторую половинку.



А как ты держишь кулак / Фото nakaridore

Третий вариант

Внешняя личность

Ты очень остроумный, ловкий и хорошо формулируешь свои мысли вслух. Ты склонен быстро реагировать и часто бываешь эмоциональным. Ты практичный, но вдумчивый. Ты даже многое волнуешься из-за своей чувствительной натуры.

Внутренняя личность

Как личность, ты выбираешь молчаливость и мягкость. Ты человек, много жертвующий, чтобы избежать негатива. Ты изо всех сил стараешься никого не обидеть. Понять тебя не очень сложно, и все, чего ты желаешь, – это чтобы человек понял тебя и твои мечты.

Любовная жизнь

Ты ненавидишь спешку и обстоятельства, требующие от тебя этого. Но твоя величайшая слабость – мягкое сердце. Даже если твоя партнерша сделала тебе больно, ты примешь ее искренние извинения.

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Ну что? Сходится ли сказанное с тем, что происходит в твоей жизни?