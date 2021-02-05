Твои сексуальные предпочтения могут очень и очень много о тебе рассказать. Чем интересны поклонники миссионерской позиции, а что характерно для тех, кто отдает предпочтение doggy style, – читай на Men 24!

Источник: GQ

Сексологи знают о тебе гораздо больше, чем ты можешь думать. Причем выдать тебя могут сексуальные предпочтения. На этот раз мы пройдемся по секс-позах. Узнавай, что твоя любимая позиция может рассказать о тебе!

Это интересно 5 мужских страхов до, во время и после секса

1. Миссионерская поза

Это самая простая, самая распространенная и популярная секс-поза. А еще считается самой скучной. Вот почему эксперты почти в один голос соглашаются: поклонники миссионерской позы – зануды. Но не нужно быть столь категоричными. Для некоторых эта секс-поза – возможность достичь максимальной интимной близости. Более того: эту позицию можно разнообразить.

2. Пастушка

С точки зрения женщины понятно, что ей нравится в этой позе: она все держит под контролем. Мужчины, которые предпочитают эту позицию, попадают в категорию "знатоков" (некоторые могут назвать их ленивыми мешками). Потому что ты не прилагаешь значительных усилий, получая удовольствие, а также роскошную панораму. В этом случае твоя партнерша задает темп и отвечает за свой оргазм. Поэтому может показаться, что поклонники этой позиции – мужчины, которые не хотят брать на себя ответственность.



Поклонники этой позы не слишком охотно берут на себя ответственность / Фото Shutterstock

3. Ложки

Почему-то мужчин, которые отдают предпочтение этой позиции, считают слишком мягкими. Также, по мнению сексологов, они – настоящие романтики, для которых нежность превыше всего. Поклонники этой секс-позы не готовы заниматься сексом со случайной партнершей. Они ценят отношения.

4. Стиль собачки

А это уже полная противоположность ложек. Таких мужчин близость беспокоит только во время секса. Сексологи считают, что это приятное занятие – это лишь средство для достижения удовольствия. Более того поклонники этой позиции любят держать все под контролем. Они сами выбирают удобный для себя темп и угол.

5. Стоя

Те, кто отдают предпочтение сексу стоя, – настоящие авантюристы, которых привлекает что-то опасное и необычное. И мысль о том, что его поймают с поличным, дает определенный толчок. Поклонники секса стоя также предпочитают экстремальные виды спорта. Поэтому не удивляйся, что тебя постоянно тянет на прыжки с парашютом.



Поклонники секса стоя – настоящие авантюристы / Фото pxhere

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6. Ноги на плечах

Если ты любишь, чтобы твоя партнерша закинула тебе ноги на плечи во время секса, – не исключено, что ты мечтаешь о славе в порноиндустрии. Такие мужчины отдают предпочтение позициям, которые мы обычно видим в откровенных роликах.

7. Секс в душе

Тот, кто называет секс в душе своим любимым, – настоящий хвастун. Во-первых, такой секс не настолько удобен, чтобы заниматься им регулярно. Во-вторых, он достаточно опасен . Конечно же, в фильмах все выглядит очень круто. Но на практике секс в душе, как и в любом другом водоеме – сомнительное удовольствие.



Секс в душе – позиция, которой отдают предпочтение хвастуны / Фото Unsplash

Конечно же, не нужно ко всему этому относиться максимально серьезно. Но мы однозначно убеждены, что кое-что из сказанного сексологами однозначно о тебе. Теперь ты дважды подумаешь перед тем как предложить любимой заняться сексом в одной из этих поз.