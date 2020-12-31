Новий рік ми любимо не лише тому, що можна добряче відпочити та провести гарно час у хорошій компанії. Це ще й можливість обмінятися подарунками. І якщо з віком ми почали цінувати шкарпетки, то з подарунком для коханої усе не настільки просто. Спробуймо разом з Men 24 розібратися, як виявити, що твій подарунок на Новий рік їй не сподобався.

Твій подарунок може бути від усього серця, нирки та печінки. Але це зовсім не означає, що твоя кохана оцінить його. Men 24 знає, як вичислити, що їй не сподобався твій подарунок на Новий рік. Гайда розбиратися разом!

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1. Вона відводить погляд

Одна з простих, але природних реакцій, – пришвидшене кліпання, а також відведення погляду кудись у бік. Натомість хороший подарунок повністю б сконцентрував її увагу на собі.



Якщо вона відводить погляд – подарунок не сподобався / Фото unsplash

2. Посмішка замість усмішки

Глянь на свою кохану уважно. Якщо подарунок їй не дуже сподобався, вона витисне з себе награну посмішку, а не щиру усмішку. Не можеш дати собі раду? Тоді глянь на зону навколо очей. Гусячі лапки видадуть, що вона дійсно задоволена.

3. Дихання

Буває так, що вона собі вже придумала, що ти їй подаруєш. Не дарма ж натякала про це цілий рік. Але тут сталося так, що ти (як і більшість нас) не зрозумів натяків, обравши щось інше. Тож отриманий подарунок може викликати розчарування та стрес. А видати їх може зміна дихання. Воно стане прискореним.

4. Різке почервоніння

А ще її реакцію на подарунок може викрити обличчя. Якщо шкіра на лиці та шиї твоєї коханої різко почервоніла – вона бреше, що їй подобається. Ну нічого не зробиш. Фізіологія – кобіта прикра, тож вона дозволяє розпізнати певну нещирість. Але не завжди. Іноді почервоніння – ознака того, що у квартирі спекотно або ж вона випила зайвого.



Вона може раптово почервоніти / Фото unsplash

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5. Зміна жестикуляції та ходи

Під час стресових ситуацій людина починає поводитися не зовсім природно. Тож можеш побачити, що її рухи стають скованими, різкими. Іноді може з'явитися тремтіння. Це може бути наслідком того, що їй не надто приємно брехати тобі, що подарунок сподобався.

6. Вона запаковує подарунок

Хороший подарунок хочеться роздивитися з усіх сторін, показати усім. Натомість кепський – сховати назад. Тож якщо вона починає запаковувати подарунок назад у коробку – ти прогадав з його вибором, чувак!

7. Вона шукатиме чек

Не дарма ж рекомендують не вручати подарунки разом з чеками, а тримати їх при собі на випадок, якщо знадобиться у майбутньому. Деякі спритні дівчатка відразу ж шукатимуть чек, аби віднести подарунок назад до магазину й отримати гроші. Але відразу ж зазначимо, що таких панянок не так уже й багато.



Є ймовірність, що вона шукатиме чек / Фото rawpixel

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Якщо так історично сталося, що їй не сподобався твій подарунок, – не засмучуйся. Але постарайся наступного року не ставати на ті ж граблі. Для цього ми рекомендуємо уважно прислухатися до її побажань, а також перепитати її найкращих подруг. Вони точно знають, чого вона хоче. Але тут будь обережним, адже є шанс, що сюрприз не вдасться.