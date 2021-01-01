Ты можешь стараться ежедневно, носить ей огромные букеты и устраивать приятные сюрпризы. Но все это может разбиться об лед твоих привычек, с которыми ты никак не кончишь. Рассказываем на Men 24, что может оттолкнуть потенциальную партнершу!

Айда устранять из своей жизни эти привычки, если у тебя еще теплится надежда построить счастливые и крепкие отношения. Men 24 прекрасно знает, что в тебе может очень раздражать девушку.

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1. Дефицит сна

Казалось бы, при чем здесь недосыпание? Но, если верить ученым, то дефицит сна может стать одной из причин того, что ты станешь непривлекательным для нее. И здесь есть определенная логика. В твоих кругах под глазами можно утонуть. И постоянный стресс и агрессия могут оттолкнуть даже тех, кто тебя очень сильно любит. Поэтому не забывай уделять сну 7 – 8 часов в сутки. В противном случае тебя ждет катастрофа.



Уделяй сну хотя бы 7 – 8 часов в сутки / Фото shutterstock

2. Жадность

Несколько лет назад ученые из Китая провели эксперимент. Студентам показывали людей, которых нужно было охарактеризовать одним из эпитетов: "щедрый" или "жадный". Оказалось, что "жадных" людей на фото считали также менее привлекательными. И здесь все просто. Кому нужен рядом человек, который будет считать каждую копеечку? Задумайся.

3. Язык тела

Прости, теперь у нас в голове крутится "Мова тіла" крутых ребят из TVORCHI. Что-то нас не туда понесло. Итак, некоторые твои позы могут свидетельствовать о том, что ты уверен в себе, а некоторые наоборот – о том, что ты слишком переживаешь и чувствуешь себя максимально некомфортно. Поэтому не бойся смотреть прямо в глаза собеседнику, следи за осанкой, а также избегай закрытых поз. Это сделает тебя значительно более привлекательным в глазах других!



Твое тело должно излучать уверенность / Фото unsplash

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4. Стресс

Ну вот и одно из последствий твоего хронического недосыпания. Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что менее привлекательными женщинами считаются те, в которых был повышен кортизол (гормон стресса). Это же касается и мужчин. Все логично: если у тебя постоянный стресс, то ты кажешься всем вокруг не только менее привлекательным. Добавь к этому мнение о том, что у тебя есть проблемы со здоровьем и фертильностью. И ты можешь миллиард раз рассказывать, что ты – холерик. Но это может не сработать.

5. Много радости

Вот этот пункт, будем откровенны, удивил нас больше всего. Казалось бы, женщине рядом с собой нужен веселый мужчина, который не даст скучать ни на минуту. Но исследования 2011 года показало, что женщины отдают предпочтение мужчинам с гордым и независимым видом. Зато твоя улыбка на все 32 интересует ее меньше всего. Ну разве что она – ортодонт. Интересно, что мужчинам наоборот нравятся радостные женщины.



Улыбка на все 32 зуба может понравиться разве ортодонту / Фото unsplash

6. Отсутствие чувства юмора

Тут мы и спорить не будем. Сложно общаться с людьми, у которых напрочь отсутствует чувство юмора. Неудивительно, что наличие чувства юмора делает тебя привлекательным в глазах представительниц прекрасной половины человечества.

7. Запах

Так или иначе, но животные инстинкты есть у каждого из нас. Кому-то удается скрывать их далеко в глубине себя, а кому-то – нет. Но невозможно спорить с тем фактом, что запах очень важен для нас. Потенциальная партнерша может не прийти на второе свидание только потому, что от тебя пахнет не слишком хорошо. Поэтому позаботься о том, чтобы ты всегда был ухоженным. Но без фанатизма. Целый флакон одеколона выливать на себя не стоит. Ты же не хочешь везти ее в больницу.



Не злоупотребляйте использованием духов перед свиданием / Фото fragrancex

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