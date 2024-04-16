Поєднання піни для душу та пісень збільшує вивільнення хімічної речовини, яка зміцнює зв'язок між закоханими. Дослідження навіть виявило, що це може зменшити ймовірність розлучення і "поглиблює розуміння та емпатію у стосунках".

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Співайте у душі удвох

У звіті йдеться, що спільний спів пісень з глибоким емоційним змістом у душі може значно поглибити емоційний зв'язок між партнерами. Музика і спів природним чином вивільняють дофамін – відомий як нейромедіатор гарного самопочуття в мозку, кажуть науковці.

Цей хімічний імпульс не лише підіймає настрій, але й посилює відчуття щастя і задоволення у стосунках, сприяючи створенню більш позитивного спільного середовища,

– наголошують вчені.

І додають, що науково доведено, що спів знижує рівень стресу, зменшуючи рівень кортизолу в організмі.

"Спільний спів під душем має подвійну перевагу – він діє як засіб зняття стресу, а також сприяє емоційній близькості, тим самим зменшуючи потенційні приводи для подружніх розбіжностей", – додають експерти.



Експерти рекомендують партнерам співати у душі / Фото freepik

Представник компанії Plumbworld, яка замовила дослідження, заявив: "Співати пісні у душі разом – це дуже корисно. Спільне виконання пісень у душі може підвищити рівень щастя і допомогти парам відчути себе ближчими".

Це демонструє, як музика і спільні справи можуть покращити наші стосунки. Це веселий спосіб більше спілкуватися, особливо коли вільного часу не так уже й багато.

Не забувай і про секс у душі

Так-так, душ – ідеальне місце для заняття сексом. Але тут потрібно пам'ятати про кілька важливих і корисних порад:

Потурбуйтеся про те, щоб поверхня не була слизькою, постеливши гумовий килимок;

Використовуйте лубрикант на латексній основі, щоб секс був комфортнішим;

Уникайте агресивного сексу, щоб не розвалити кабінку душу або не зірвати шторку;

Будьте обережними, щоб уникнути травматизму під час інтимної зустрічі.

Чим би ви не займалися у душі, корисно це робити удвох. Це зміцнює зв'язок між вами і демонструє високий рівень довіри у партнерстві.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.