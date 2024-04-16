Сочетание пены для душа и песен увеличивает высвобождение химического вещества, которое укрепляет связь между влюбленными. Исследование даже обнаружило, что это может уменьшить вероятность развода и "углубляет понимание и эмпатию в отношениях".

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Пойте в душе вдвоем

В отчете говорится, что совместное пение песен с глубоким эмоциональным содержанием в душе может значительно углубить эмоциональную связь между партнерами. Музыка и пение естественным образом высвобождают дофамин – известный как нейромедиатор хорошего самочувствия в мозге, говорят ученые.

Этот химический импульс не только поднимает настроение, но и усиливает ощущение счастья и удовольствия в отношениях, способствуя созданию более позитивной общей среды,

– отмечают ученые.

И добавляют, что научно доказано, что пение снижает уровень стресса, уменьшая уровень кортизола в организме.

"Совместное пение под душем имеет двойное преимущество – он действует как средство снятия стресса, а также способствует эмоциональной близости, тем самым уменьшая потенциальные поводы для супружеских разногласий", – добавляют эксперты.



Эксперты рекомендуют партнерам петь в душе / Фото freepik

Представитель компании Plumbworld, которая заказала исследование, заявил: "Петь песни в душе вместе – это очень полезно. Совместное исполнение песен в душе может повысить уровень счастья и помочь парам почувствовать себя ближе".

Это демонстрирует, как музыка и совместные дела могут улучшить наши отношения. Это веселый способ больше общаться, особенно когда свободного времени не так уж и много.

Не забывай и о сексе в душе

Да-да, душ – идеальное место для занятия сексом. Но здесь нужно помнить о нескольких важных и полезных советах:

Позаботьтесь о том, чтобы поверхность не была скользкой, постелив резиновый коврик;

Используйте лубрикант на латексной основе, чтобы секс был более комфортным;

Избегайте агрессивного секса, чтобы не развалить кабинку душа или не сорвать шторку;

Будьте осторожными, чтобы избежать травматизма во время интимной встречи.

Чем бы вы ни занимались в душе, полезно это делать вдвоем. Это укрепляет связь между вами и демонстрирует высокий уровень доверия в партнерстве.

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Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.