Ця гра називається "Хочеш?". Її суть – пізнати один одного та зрозуміти, які інтимні вподобання є в людини навпроти. Гайда грати її разом зі своєю партнеркою.

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У чому суть цієї гри? Вам потрібно відповідати на ці запитання. Важливо бути максимально відвертими. Адже саме це дозволить дізнатися, що можна спробувати у майбутньому, а що – ні. Рекомендуємо давати не закриті, а розгорнуті відповіді.

Що вам знадобиться? Надруковані на папері ці питання або збережені на смартфоні. Свічки. Хороший настрій.

Запитання для гри "Хочеш?"

Ви б віддали перевагу спілкуванню на пляжі чи спілкуванню на танцмайданчику?

Ви б віддали перевагу 10-ці за зовнішністю чи 10-ці в ліжку?

Ви б віддали перевагу партнеру, який має 10-ку у зовнішності чи 10-ку у ліжку?

Чи хотіли б ви одружитися з людиною без сексуального досвіду або з великим сексуальним досвідом?

Чи хотіли б ви завжди бути зверху чи завжди знизу?

Ви б віддали перевагу займатися сексом рано вранці чи пізно ввечері?

Ви хотіли б отримати сексуальне фото чи сексуальний телефонний дзвінок?

Ви б віддали перевагу дійсно дивному сексу чи справді романтичному?

Чи хотіли б ви відмовитися від поцілунків чи сексу на все життя?

Ви б віддали перевагу лише оральному сексу чи лише безпосередньому проникненню протягом усього життя?



Ці питання дозволять зрозуміти ваші вподобання у сексі / Фото cookie_studio

Чи хотіли б ви мати найкращий секс у своєму житті завтра чи через 10 років?

Ви б віддали перевагу середньому сексу щодня чи неймовірному сексу раз на місяць?

Ви б віддали перевагу супергарячому сексу, але без оргазму, чи доброму, але з кульмінацією?

Чи хотіли б ви займатися сексом у машині чи у ванній?

Ви б віддали перевагу сексу в поході чи сексу в душі?

Ви б віддали перевагу сексу в літаку чи в ліфті?

Ви хотіли б домінувати чи бути підкореними?

Чи хотіли б ви, щоб до вас ставилися в ліжку як до хорошої людини чи як до неслухняної?

Чи хотіли б ви спостерігати за людьми, які займаються сексом, чи хотіли б, щоб за вами спостерігали під час сексу?

Ви б віддали перевагу сексу з учителем чи начальником?



Ця гра може стати початком прелюдії / Фото racool_studio

Чи хотіли б ви займатися сексом зі своєю найулюбленішою знаменитістю чи зі своїм шкільним коханням?

Ви хотіли б помінятися партнерами з іншою парою чи влаштувати секс утрьох?

Ви б віддали перевагу бути прив'язаними до ліжка чи спробували рольову гру?

Чи хотіли б ви, щоб їжа була частиною сексу чи спробувати секс з зав'язаними очима?

Ви хотіли б бути із зав'язаними очима під час сексу чи щоб у партнера були зав'язані очі?

Ви б віддали перевагу швидкому та жорсткому чи повільному та чуттєвому сексу?

Чи хотіли б ви спробувати нову позу для сексу чи спробувати нову іграшку сьогодні ввечері?

Ви б віддали перевагу сексу, який тривав дві хвилини чи дві години?

Чи хотіли б ви більше ніколи не мастурбувати або ніколи більше не займатися сексом?

Ви б віддавали перевагу кубикам льоду чи воску під час сексуальних ігор?

Чи хотіли б ви спостерігати, як ваш партнер мастурбує, чи щоб ваш партнер дивився, як ви мастурбуєте?



Чи готові ви спробувати рольові ігри та використати іграшки / Фото freepik

Ви хотіли б займатися сексом на траві в парку чи в лісі?

Ви б віддали перевагу, щоб вас били під час сексу чи ви б зробили це?

Чи хотіли б ви більше ніколи не цілуватися або більше ніколи не займатися оральним сексом?

Чи хотіли б ви говорити грубі слова під час сексу чи щоб вас ображали?

Ви б віддали перевагу сексу телефоном чи сексу в Zoom?

Ви б віддали перевагу займатися сексом на дивані чи в кріслі?

Ви хотіли б отримувати оголені фото чи надсилати їх?

Хотіли б ви одягнути дивний костюм чи скористатися секс-іграшками?

Чи хотіли б ви займатися сексом у салоні таксі чи в громадському парку?

Ви б краще купили секс-іграшку чи фільм для дорослих?



Чесні відповіді дозволять зрозуміти інтимні вподобання / Фото cookie_studio

Чи хотіли б ви більше ніколи не займатися оральним сексом або ніколи більше не займатися сексом з проникненням?

Ви б хотіли отримати приватний танець чи зробити його?

Чи хотіли б ви мати зв'язані руки під час сексу чи носити пов'язку на очах під час сексу?

Чи хотіли б ви голосити під час сексу чи мовчати весь час?

Чи хотіли б ви завжди робити це з увімкненим світлом чи завжди з вимкненим?

Ви б віддали перевагу займатися сексом, коли дуже холодно чи коли дуже спекотно?

Ви б віддали перевагу швидкому сексу кілька разів на тиждень чи одному тривалому пристрасному сеансу раз на місяць?

Чи хотіли б ви розповісти своєму партнеру про свою найглибшу сексуальну фантазію чи почути про найглибшу сексуальну фантазію свого партнера?

Ви хотіли б завжди займатися сексом під ковдрою чи ніколи не займатися сексом під ковдрою?

Ви б віддали перевагу, щоб ваш партнер повільно знімав з вас одяг або зривав його в пориві пристрасті?

Чи хотіли б ви, щоб вас смикали за волосся чи щипали соски?

Варте уваги Слід дотримуватися кожній парі: 6 правил, які допоможуть відновити пристрасть між вами

Гарантуємо, вам сподобається ця гра. Вона однозначно позитивно вплине на стосунки та дозволить підтримувати вогник пристрасті між вами.