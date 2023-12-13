Ті, хто мав безсонну ніч, менш здатні сконцентруватися наступного дня, легше відволікаються і є менш продуктивними. Все це може стати справжньою проблемою в довгостроковій перспективі. І українці добре це розуміють, маючи під боком країну-агресорку, яка щоночі атакує низку регіонів нашої країни.

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Згідно з дослідженнями, понад 17% дорослих мають проблеми зі сном. Причини, через які вони прокидаються вночі, можуть бути різними. Однак найпоширенішими причинами є стрес, тривога, у нашому випадку ще й повітряна, дискомфорт, біль або проблеми з навколишнім середовищем.

Причин багато, але незалежно від того, чому ми прокидаємося вночі, виникає питання: як нам знову заснути? Що можна зробити, щоб не крутитися в ліжку годинами, відчуваючи стрес і розчарування, рахуючи години, які залишилися до дзвінка будильника?

Як змусити себе заснути знову

Насправді є дещо, що ти можеш зробити – і зробити це досить легко. На думку експертів зі сну, найефективніший спосіб – залишатися в ліжку і робити дихальні вправи та техніки розслаблення. Білий шум також може допомогти тобі заснути.

Якщо це не допомагає, варто встати з ліжка. Зрештою, немає сенсу змушувати себе розслабитися. Якщо ти не засинаєш після 10 – 15 хвилин дихальних вправ, то, швидше за все, тобі не вдасться це зробити і після них. Для того, щоб знову зануритися в країну сновидінь, треба встати.



Посеред ночі ми можемо прокидатися / Фото DCStudio

Для цього перейди в інше місце у твоєму домі, де тихо і спокійно, де немає шумів та інших подразників. Сядь за кухонний стіл або на диван. Займися чимось, що тебе не перезбуджує. Влаштуйся зручніше і почитай книгу або зроби вправу на медитацію. Коли ти зрозумієш, що втомлюєшся, можеш повернутися в ліжко і краще заснути.

Чому ми прокидаємося серед ночі і не можемо заснути?

Якщо ми прокидаємося серед ночі, це може бути пов'язано з тим, що внутрішній годинник нашого організму не синхронізований з ритмом сну. Якість нашого сну визначається двома ключовими факторами.

На початку ночі саме потреба нашого організму у відпочинку змушує нас засинати і не засинати. Наприкінці ночі наш внутрішній годинник заважає нам заснути, це так звані добові сигнали.

Як ми можемо запобігти нічним прокиданням?

Є чотири ключові аспекти, на які потрібно звернути увагу, якщо ми хочемо регулярно висипатися.

Встанови графік сну. Це просто. Лягай спати вночі і вставай зі сходом сонця. Розроби розпорядок, за яким ти завжди лягаєш спати і прокидаєтеся в один і той самий час. Вимкни екрани. Ми всі це знаємо, але мало хто з нас застосовує свої знання на практиці. Нам потрібно перестати дивитися на свої мобільні телефони принаймні за годину до сну. Те, що ми бачимо на мобільних телефонах, викликає у нас надмірну стимуляцію, що призводить до стресу в нашому організмі. Займайся спортом. Для нашого організму важливо, щоб наприкінці дня він був втомленим. Тому бажано займатися спортом у першій половині дня, а після обіду/вечора – більш розслаблюючими дисциплінами, такими як йога або медитація. Їж у правильний час. Збалансоване харчування важливе одразу для кількох сфер життя. На наш сон також суттєво впливає те, що ми їмо. Якщо ти хочеш спати всю ніч, не варто їсти шкідливу їжу ввечері, оскільки солона і жирна їжа часто є важкою для шлунку.



Відклади нарешті ґаджети перед сном / Фото gpointstudio

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Скористайся цими порадами, якщо ти регулярно прокидаєшся посеред ночі та не можеш заснути. Вони допоможуть тобі достатньо відпочивати вночі та буди бадьорим упродовж наступного дня.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.