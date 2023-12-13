Те, кто имел бессонную ночь, менее способны сконцентрироваться на следующий день, легче отвлекаются и менее продуктивны. Все это может оказаться настоящей проблемой в долгосрочной перспективе. И украинцы хорошо это понимают, имея под боком страну-агрессора, которая каждую ночь атакует ряд регионов нашей страны.

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Согласно исследованиям, более 17% взрослых испытывают проблемы со сном. Причины, из-за которых они просыпаются ночью, могут быть разными. Однако наиболее распространенными причинами есть стресс, тревога, в нашем случае еще и воздушная, дискомфорт, боль или проблемы с окружающей средой.

Причин много, но независимо от того, почему мы просыпаемся ночью, возникает вопрос: как нам снова заснуть? Что можно сделать, чтобы не вертеться в постели часами, испытывая стресс и разочарование, считая оставшиеся до звонка будильника часы?

Как заставить себя заснуть снова

На самом деле есть кое-что, что ты можешь сделать – и сделать это достаточно легко. По мнению экспертов по сну, самый эффективный способ – оставаться в постели и делать дыхательные упражнения и техники расслабления. Белый шум тоже может помочь тебе заснуть.

Если это не помогает, стоит подняться с кровати. В конце концов нет смысла заставлять себя расслабиться. Если ты не засыпаешь после 10 – 15 минут дыхательных упражнений, то, скорее всего, тебе не удастся это сделать и после них. Чтобы снова погрузиться в страну сновидений, нужно встать.



Посреди ночи мы можем просыпаться / Фото DCStudio

Для этого перейди в другое место в твоем доме, где тихо и спокойно, где нет шумов и прочих раздражителей. Сядь за кухонный стол или диван. Займись чем-нибудь, что тебя не перевозбуждает. Устройся поудобнее и почитай книгу или сделай упражнение на медитацию. Когда ты поймешь, что устаешь, можешь вернуться в постель и лучше уснуть.

Почему мы просыпаемся среди ночи и не можем заснуть?

Если мы просыпаемся среди ночи, это может быть связано с тем, что внутренние часы нашего организма не синхронизированы с ритмом сна. Качество нашего сна определяется двумя ключевыми факторами.

В начале ночи именно потребность нашего организма в отдыхе заставляет нас засыпать и не засыпать. В конце ночи наши внутренние часы мешают нам заснуть, это так называемые суточные сигналы.

Как мы можем предотвратить ночные пробуждения?

Есть четыре ключевых аспекта, на которые нужно обратить внимание, если мы хотим регулярно высыпаться.

Установи график сна. Это просто. Ложись спать ночью и вставай с восходом солнца. Выработай распорядок, по которому ты всегда ложишься спать и просыпаетесь в одно и то же время. Выключи экраны. Мы все это знаем, но немногие из нас используют свои знания на практике. Нам нужно перестать смотреть на свои мобильные телефоны по крайней мере за час до сна. То, что мы видим на мобильных телефонах, вызывает у нас чрезмерную стимуляцию, что приводит к стрессу в нашем организме. Занимайся спортом. Для нашего организма важно, чтобы в конце дня он был уставшим. Поэтому желательно заниматься спортом в первой половине дня, а после обеда/вечера более расслабляющими дисциплинами, такими как йога или медитация. Ешь в правильное время. Сбалансированное питание важно для нескольких сфер жизни. На наш сон также оказывает существенное влияние то, что мы едим. Если ты хочешь спать всю ночь, не стоит есть вредную пищу вечером, поскольку соленая и жирная пища часто тяжелая для желудка.



Отложи наконец гаджеты перед сном / Фото gpointstudio

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Воспользуйся этими советами, если ты регулярно просыпаешься посреди ночи и не можешь заснуть. Они помогут тебе достаточно отдыхать ночью и быть бодрым в течение следующего дня.

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