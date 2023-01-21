Передовсім слід затямити, що ідеальної роботи не існує. Є висока ймовірність, що навіть та, яка здається тобі найкращою у світі, матиме низку нюансів, з якими складно буде впоратися. Складно, але можливо. Й експерти з Гарварду допоможуть тобі це зробити.

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На думку експертів з Гарварду, тобі просто потрібно поставити три ключові питання. Вони допоможуть ухвалити рішення щодо того, що ти зможеш зробити та який варіант розвитку подій обрати.

Постав собі три питання

Експерти рекомендують бути максимально відвертим з собою. Дай чесну відповідь на ці питання, щоб допомогти собі знайти той шлях, який дозволить здолати виклик, який постав перед тобою.

Робін Ланда, авторка книги "Нове мистецтво ідей", професорка Університету Кіна та співавтор Harvard Business Review, написала статтю. У ній вона каже, що, згідно з даними опитування, нові покоління все менше задоволені своєю роботою. І це може мати вплив на загальне самопочуття та рівень щастя.

Коли це станеться, вона пропонує поставити собі три питання. Вони дозволять дізнатися, що насправді потрібно, і як отримати роботу, яка зробить тебе задоволенішим і наповненим.

1. Яка моя мета?

За словами експертки, це перше питання має початися з твоїх макро- та мікроцілей (довгострокових і короткострокових цілей). Знання цих цілей має важливе значення для того, щоб знати, куди ти прагнеш рухатися. Це дозволить визначити, що тобі потрібно для досягнення цілей. І чого робота тобі не дає.



Важливо визначити макро- та мікроцілі / Фото tirachardz

Проаналізуй, чи правильно ти побудував кар'єру, чи потребуєш ти змін. Чи можеш ти балансувати між роботою й особистим життям. Визнач, як ти почуваєшся після закінчення робочого дня.

Відповіді на ці питання можуть визначити, чи потрібні тобі зміни взагалі. Чи є дрібниці, які ти можеш зробити, щоб покращити поточну ситуацію, свою роботу й отримати те, що тобі потрібно.

Крім того, Ланда каже, що важливо спитати себе, що тобі потрібно зробити і коли, якщо ти хочеш досягнути цілей. Так, важливим є встановлений кінцевий термін. Якщо його не буде, то дуже складно буде досягнути бодай чогось.

2. Чи заповнює моя мета порожнечу

Це стосується причини, чому ти робиш те, що ти робиш, або чому у тебе є цілі, які ти маєш. Ланда каже, що тобі потрібно не лише мати чітку мету. Тобі слід також розуміти, що вона тобі дає, яку вигоду приносить. Мовиться не завжди про фінансову, а й про емоційну.



Переконайся, чи наповнюють тебе цілі, які ти ставиш перед собою / Фото drobot dean

Експертка каже, що неправильна ціль може змусити тебе почуватися розчарованим або незадоволеним. Тому тобі слід мати цілі, які відповідають тому, що ти хотів би змінити у собі, в організації та інших. Річ не лише в тім, щоб бути найкращим. А й у тім, щоб пропонувати щось цінне.

3. Який прибуток?

І ні, це не стосується безпосередньо грошей (або не лише їх). Мовиться про те, що робота, яку ти виконуєш, і цілі, який ти прагнеш досягнути, повинні мати особисту та суспільну користь.

Ланда пояснює, що ти повинен зосереджуватися не лише на користі від грошей. Слід також робити акцент на тому, як робота покращує твоє життя, робить тебе щасливим. Важливо відчувати, що ти не виконуєш безглузду роботизовану роботу. Якщо бодай хтось отримує від неї користь, то це вже дуже добре.



Робота має бодай трохи робити тебе щасливішим / Фото Drobot Dean

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Якщо робота, яку ти виконуєш, дозволяє тобі досягнути поставлених перед собою цілей. Якщо вона дозволяє тобі приносити користь іншим. Якщо вона таки наповнює тебе, хоч і може здаватися складною, то, можливо, не така вже й погана у тебе робота?