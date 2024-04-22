Понеділок – найважливіший день для багатьох людей, оскільки він має величезний вплив на весь наступний тиждень. Якщо ти прийдеш на роботу вранці у поганому настрої, то він, як правило, збережеться на наступні кілька днів. Однак успішні люди точно знають, як цьому протидіяти.

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Якщо ти хочеш піти їхніми стопами, щоб підвищити свою продуктивність або стати успішнішим, радимо дотримуватися цих п'яти речей, які роблять успішні люди, за версією порталу порад Askmen.com.

1. Прокидатися рано – найкращий спосіб почати

Найуспішніші люди завжди вчасно лягають спати в неділю ввечері і висипаються (в ідеалі від семи до восьми годин). Це дозволяє їм рано вставати наступного ранку і починати день більш ефективно, що впливає на весь тиждень.

Тож якщо ти належиш до тих людей, які засиджуються допізна в неділю, дивляться фільми до світанку і наїдаються шкідливою їжею, можливо, тобі варто подумати про зміну своїх звичок. Зрештою, якщо ти чогось хочеш, ти повинен працювати над цим, і відданість справі є ключовим фактором.



Успішні чоловіки прокидаються рано / Фото wayhomestudio

2. Тренуй власну фізичну форму

Тіло і розум – це величезні стовпи на шляху до успіху. Ось чому так важливо активно їх тренувати. Якщо ти хочеш почати день повним енергії, в ідеалі тобі слід зайнятися спортом перед тим, як сісти за комп'ютер. Заняття йогою, розтяжка, коротка пробіжка або, якщо хочеш, година в тренажерному залі – це лише деякі з альтернатив.

Чому? Фізичні вправи покращують роботу серцево-судинної системи. Згодом ти будеш більш бадьорим і не прийдеш на роботу невмотивованими та з темними колами під очима.

Та й про психічне здоров'я варто потурбуватися, тому ніколи не завадить приділити трохи часу медитації, дихальним вправам або просто записати щось у щоденник. Ці невеликі дії можуть мати велике значення для твого життя, тому не варто їх недооцінювати – вони можуть зняти стрес, відкрити твій розум, надихнути тебе або розслабити перед напруженим робочим тижнем.

3. Навчися керувати своїм графіком

Ти забув про важливу зустріч або забув зробити покупки у супермаркеті? Тоді тобі просто необхідно складати списки справ. Ми радимо тобі приділити трохи часу в понеділок вранці (достатньо 5 – 10 хвилин), щоб організувати наступні сім днів (ти також можеш робити це у неділю або щодня, щоб переглянути все). Також корисно вести правильний щоденник, щоб зберігати холодну голову.



Важливо також розписувати свій графік на тиждень / Фото Drobot Dean

4. Розставляй пріоритети щодо важливих справ

Ти знаєш приказку: "Не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні", і тобі неодмінно варто прислухатися до неї. Незалежно від того, чи потрібно написати велику статтю, чи зробити важливий телефонний дзвінок, успішні чоловіки виконують найнагальніші завдання в першу чергу зранку.

Насправді численні дослідження також підтверджують, що вранці люди більш креативні та працюють значно ефективніше. Тим більше причин закінчувати важливі справи якомога раніше.

5. Починати в неділю – це ключовий момент

Ти можеш думати, що неділя – це час для абсолютного відпочинку, але це може бути причиною того, що ти ніколи не досягаєш своїх цілей щодо продуктивності. Успішні люди починають будувати свій тиждень у неділю в другій половині дня. Витратити годину – дві на роботу з електронною поштою, приготування їжі або переконатися, що у тебе є все необхідне на наступні кілька днів, або вибрати наступне вбрання, зазвичай достатньо, щоб дати собі рішучий старт. Це також полегшує початок нового тижня.

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Прислухайся до цих порад і скористайся ними, щоб зробити впевнені кроки назустріч успіху. Ми віримо, що у тебе все вийде!