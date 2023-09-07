Те саме опитування показало, що 48 відсотків індійців сказали, що можна бути закоханим у двох людей одночасно. А 46 відсотків вважають, що ти можеш зрадити людину, залишаючись у неї закоханим.

Варте уваги Кава зранку і кава ввечері: як і чому напої на її основі заполонили весь світ

Цікаво, що Ешлі Медісон провела опитування щодо приблизного віку, коли люди найімовірніше зраджують свого партнера. Оцінка включала понад 2 099 учасників і була розділена за такими групами: 18 і молодше, 19 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 – 69 і 70 і старше.

Згідно з даними, отриманими з їхнього опитування, Ешлі Медісон виділяє три вікові групи, у яких люди найімовірніше зраджують.

1. Вік: 30 – 39

З усіх опитаних учасників 32 відсотки зізналися, що зраджували свого партнера у віці від 30 до 39 років. За даними сайту знайомств, більшість їхніх клієнтів-чоловіків реєструються в додатку у віці 36 років, а жінки, коли їм 33 роки. Віковий діапазон 30 – 39 років є вирішальним. Зазвичай це період, коли люди у стосунках вирішують одружитися. Таким чином, найімовірніший час для зради – це перші кілька років після шлюбу, коли новизна бути молодим подружжям починає зникати.

2. Вік: 19 – 29

Наступний віковий діапазон, коли люди, найімовірніше, зраджують своїм партнерам, – це група у віці від 19 до 29 років. Опитування показує, що 28 відсотків людей зізнаються у своєму першому досвіді невірності протягом цього часу. Перший спалах юного кохання починає згасати, і починають закрадатися очікування щодо шлюбу та безпечного майбутнього. Найчастіше ці очікування не виправдовуються, і люди прагнуть шукати підтвердження (як емоційне, так і фізичне) в іншому місці.



Юнацька іскра має властивість згасати / Фото lookstudio

3. Вік: від 40 до 49 років

24 відсотки респондентів зізналися, що зраджували своїм партнерам у віці від 40 до 49 років. Більшість із цих людей на той час були одружені певний час і навіть мали дітей. Згідно з даними, отриманими в результаті опитування, основною причиною того, що вони відійшли від своїх стосунків, був стрес, який на них був покладений.

Значна частина цих людей повідомили, що були невірними після того, як у рівняння потрапили діти. Або тому, що змінили свої почуття до партнера, або тому, що діти нагадали їм про безтурботні часи, які вони мали раніше.

Читай також Оргазм гарантовано: 4 сексуальні практики, які жінки вважають найефективнішими

Результати цього опитування не означають, що потрібно підозрювати свою кохану або шукати причин іти на зради. Як ти бачиш, вони можливі як у достатньо юному віці, так і в зрілому. Різниця полягає лише в тому, що саме тригерило на зраду. І ми пропонуємо боротися з цими тригерами, щоб вони не руйнували ваші стосунки.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.