Урологиня, тазова хірургиня та сексуальна педагогиня доктор Рена Малік використовує свій канал на ютубі, щоб розвіяти дезінформацію про секс і надати поради, які допоможуть людям насолоджуватися безпечним і приємним сексуальним життям. У нещодавньому відео вона ділиться ще кількома хитрощами.

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Вона звернула увагу на результати нещодавнього дослідження, яке охопило понад 4000 жінок у Сполучених Штатах. Завдяки йому стало відомо, які сексуальні техніки виявилися найбільш приємними.

1. Рибалка

Вона передбачає обертання стегнами під час проникнення. Це створює різноманіття щодо того, які частини піхви пестить пеніс або іграшка. Згідно з дослідженням, 88 відсотків жінок відчули збільшення сексуального задоволення під час використання цієї позиції.

2. Гойдалки

Під час розгойдування пеніс практично на всю довжину залишається всередині піхви під час сексу, а не робить більш типові ритмічні рухи всередину та назовні. Це дозволяє основі пеніса стимулювати клітор під час проникнення. 76 відсоткам респонденток сподобалася ця техніка.



Позиція Гойдалки дарує неабияке задоволення / Фото gpointstudio

3. Мілина

Це проникаючий секс тільки на початку піхви. Цю позицію визнали найефективнішим способом збільшити задоволення під час сексу. 84% учасниць отримали задоволення від цього досвіду. 25 відсотків цих жінок також вважали, що неглибоке проникнення дає більш інтенсивний оргазм. Малік пояснює, що це тому, що зовнішня частина піхви є найбільш нервовою частиною, тобто вона найбільш чутлива до сексуальної стимуляції.

4. Допомога партнерові

Це формат, під час якого жінка допомагає партнерові подарувати їй задоволення. Для цього вона тягнеться вниз, щоб стимулювати клітор. Це актуально у тих позиціях, в яких твої руки зайняті і ти не можеш зробити це сам.

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Скористайся цими порадами. Вони однозначно допоможуть вам отримати максимум задоволення та насолоди від сексу. Вивчайте один одного, експериментуйте з практиками, щоб секс приносив вам іще більше радості та втіхи.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.