Тот же опрос показал, что 48 процентов индийцев сказали, что можно быть влюбленным в двух человек одновременно. А 46 процентов считают, что ты можешь предать человека, оставаясь в него влюбленным.

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Интересно, что Эшли Мэдисон провела опрос о приблизительном возрасте, когда люди вероятнее всего предают своего партнера. Оценка включала более 2 099 участников и была разделена по следующим группам: 18 и младше, 19 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 – 69 и 70 и старше.

Согласно данным, полученным из их опроса, Эшли Мэдисон выделяет три возрастных группы, в которых люди вероятнее всего изменяют.

1. Возраст: 30 – 39

Из всех опрошенных участников 32 процента признались, что изменяли своему партнеру в возрасте от 30 до 39 лет. По данным сайта знакомств, большинство их клиентов-мужчин регистрируются в приложении в возрасте 36 лет, а женщины, когда им 33 года. Возрастной диапазон 30 – 39 лет является решающим. Обычно это период, когда люди в отношениях решают жениться. Таким образом, самое вероятное время для предательства – это первые несколько лет после брака, когда новизна быть молодым супругом начинает исчезать.

2. Возраст: 19 – 29

Следующий возрастной диапазон, когда люди, скорее всего, предают своих партнеров, – это группа в возрасте от 19 до 29 лет. Опрос показывает, что 28 процентов людей признаются в своем первом опыте неверности в течение этого времени. Первая вспышка юной любви начинает угасать, и начинают закрадываться ожидания о браке и будущем. Чаще эти ожидания не оправдываются, и люди стремятся искать подтверждение (как эмоциональное, так и физическое) в другом месте.



Юношеская искра обладает свойством угасать / Фото lookstudio

3. Возраст: от 40 до 49 лет

24 процента респондентов признались, что изменяли своим партнерам в возрасте от 40 до 49 лет. Большинство из этих людей в то время были в браке и даже имели детей. Согласно данным, полученным в результате опроса, основной причиной того, что они отошли от своих отношений, был стресс, который на них был возложен.

Значительная часть этих людей сообщили, что были неверны после того, как в уравнение попали дети. Или потому, что изменили свои чувства к партнеру, или потому, что дети напомнили им о беззаботных временах, которые они испытывали раньше.

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Результаты этого опроса не означают, что нужно подозревать свою возлюбленную или искать причины идти на измены. Как ты видишь, они возможны как в достаточно юном возрасте, так и в зрелом возрасте. Разница состоит лишь в том, что именно триггерило на измену. И мы предлагаем бороться с этими триггерами, чтобы они не рушили ваши отношения.

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