Если бы Земля вдруг перестала обращаться, это было бы катастрофой. Почти все и всё на планете продолжило бы двигаться со скоростью вращения Земли, а это около 1600 километров в час в районе экватора.

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Если Земля остановится

Меньше всего пострадают частицы нашей цивилизации, расположенные на полюсах или вблизи них. Однако экстремальная сила приведет к цунами и землетрясениям, так что все будет достаточно плохо для всей Земли.

Вода, воздух, все строения и тому подобное – импульс заставил бы все это продолжать движение. Они оторвутся от поверхности и будут просто продолжать вращаться – в основном на низкой орбите вокруг Земли,

– объяснил профессор физики и астрономии из США Эндрю Лейден.

А что если бы Земля замедлилась и останавливалась постепенно? Жизнь все равно бы кардинально изменилась.

Например, продолжительность наших дней и ночей стала бы больше, пока каждая из них не достигла бы шести месяцев.

Это также изменило бы нашу погоду, поскольку воздушные и океанические течения сильно зависят от вращения Земли.

Возможно, отсутствие вращения повлияло бы и на то, какая жизнь могла бы выжить на Земле.

Наша планета имеет магнитное поле, защищающее от вредного излучения из космоса. А генерирует его вращение металлического наружного ядра. Некоторые исследователи полагают, что утрата магнитного поля Марсом в далеком прошлом привела к тому, что планета стала непригодной для жизни. Для Земли такой сценарий также не невозможен.



Если бы Земля остановилась, внезапно или постепенно, это стало бы катастрофой / Фото kjpargeter@freepik

Почему планета может остановиться

Столкновение – едва ли не единственный способ, когда планета может внезапно прекратить вращение или замедлиться, заверил Лейден. Если бы в нашу планету врезался очень большой объект размером в планету, массивный удар мог бы противодействовать вращению Земли или даже вынудить ее вращаться в противоположную сторону.

Такое могло произойти по крайней мере с одной планетой в нашей Солнечной системе, речь о Венере. Она вращается очень медленно назад по сравнению с Землей и другими внутренними планетами, возможно, именно в результате такого столкновения.

Она вращается очень медленно назад по сравнению с Землей и другими внутренними планетами, возможно, именно в результате такого столкновения. Уран также вращается в ином направлении, чем Земля. Ученые считают, что первоначальное вращение Урана и Венеры могло быть "остановлено" одним сильным столкновением, несколькими меньшими столкновениями или большой гравитационной силой.

Впрочем, по словам Лейдена, такие сценарии крайне маловероятны в нашей современной Солнечной системе, где орбиты планет достаточно регулярны и вряд ли пересекаются с массивными объектами. Следовательно, очень маловероятно, что Земля когда-либо перестанет вращаться. Каждая известная нам планета вращается, и даже звезды.