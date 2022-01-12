Що ж вона таке та з чого складається? Яка її товщина? Де починається космос? Розповідаємо.

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Що таке атмосфера Землі

Атмосфера Землі — це тонке (але багатошарове) покривало з повітря. Воно захищає нашу планету від жару та радіації Сонця, а ще – дає нам кисень, яким ми дихаємо.

А проте не кисень (хоч він і вирішальне значення для життя на Землі має) є основним компонентом нашої атмосфери.

78% її складу – це азот.

21% – кисень.

0,93% – аргон.

І тільки 0,04% – вуглекислий газ.

Решта – незначні кількості неону, гелію, метану, криптону, озону та водню, а також пара води.



Завдяки атмосфері Землі ми маємо змогу, власне, жити / Фото unsplash

Яка товщина (висота) атмосфери Землі

Не таке просте питання, як могло б здатися.

У NASA кажуть, що верхній шар атмосфери (екзосфера) сягає на 10 тисяч кілометрів, а далі вже космос.

що верхній шар атмосфери (екзосфера) сягає на 10 тисяч кілометрів, а далі вже космос. Але більшість вчених мають іншу думку – що лінія Кармана (висота початку космосу) розташована у 100 кілометрах над рівнем моря.

Чому так? Бо 99,99997% атмосфери Землі лежить нижче цієї лінії. Тож саме її вважають таким собі кордоном Землі.