Что же она такое и из чего состоит? Какова ее толщина? Где начинается космос? Рассказываем.

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Что такое атмосфера Земли

Атмосфера Земли – это тонкое (но многослойное) покрывало из воздуха. Оно защищает нашу планету от жара и радиации Солнца, а еще дает нам кислород, которым мы дышим.

Однако не кислород (хотя он и решающее значение для жизни на Земле имеет) является основным компонентом нашей атмосферы.

78% ее состава – это азот.

21% – кислород.

0,93% – аргон.

И лишь 0,04% – углекислый газ.

Остальное – незначительные количества неона, гелия, метана, криптона, озона и водорода, а также пара воды.



Благодаря атмосфере Земли мы имеем возможность, собственно, жить / Фото unsplash

Какая толщина (высота) атмосферы Земли

Не такой простой вопрос, каким мог бы показаться.

В NASA говорят, что верхний слой атмосферы (экзосфера) достигает 10 тысяч километров, а дальше уже космос.

Но большинство ученых имеют другое мнение – что линия Кармана (высота начала космоса) расположена в 100 километрах над уровнем моря.

Почему так? Ибо 99,99997% атмосферы Земли лежит ниже этой линии. Поэтому именно ее считают некой границей Земли.