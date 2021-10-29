Що таке гікеанна планета і чому її всі шукають

Гікеанна планета або планета-гікеан – дуже бажаний космічний об'єкт, який буде радий віднайти будь-який астроном чи астрофізик. А все тому, що там може існувати життя.

Щоправда – поки тільки гіпотетично. Утім, якщо ти цікавишся темою космосу, то обов'язково повинен знати, що це за такий тип планет і чим він важливий для науки.

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Що таке планета-гікеан

Гікеанна планета або планета-гікеан – що це? Складне начебто слово має просте пояснення: назва гікеан – це сполука слів "водень" ("гідроген") та "океан". Далі все просто зрозуміти.

Гікеан – це гіпотетичний тип планет, придатних для життя.

Адже вони вкриті водою (океаном), достатньо гарячі й мають багату воднем атмосферу.

До гікеанних планет зазвичай можуть зарахувати скелясті суперземлі (або надземлі – щонайменше удвічі більші за Землю) та мінінептуни. І, кажуть вчені, таких тіл чимало серед екзопланет (планет поза Сонячною системою).



Планета-гікеан – скелясте тіло, вкрите рідким океаном із води / Фото unsplash

І навіщо ці гікеани потрібні

Гікеанні планети цікаві для дослідників, бо там може існувати іншопланетне життя. Причому у значно ширшому значенні, ніж вчені досі його трактували.

Наразі життя у космосі шукають зазвичай на планетах, схожих на Землю.

Що, звісно, природно: адже наш скелястий та вкритий водою світ є єдиним із життям, про який ми знаємо.

Але ж Всесвіт рясніє величезною різноманітністю планет! Безумовно, деякі з яких можуть бути придатними для життя – попри цілковиту несхожість на Землю.

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У пошуках біомаркерів

У Інституті астрономії Кембридзького університету в Англії вчені провели дослідження щодо цього питання.

Вони виділили один із типів екзопланет – гікеани, у 2,5 раза більші за Землю, і з велетенськими океанами рідкої води на поверхні та купою водню в атмосфері.

Цих планет у нашій галактиці чимало, і вони можуть містити мікробне життя – на кшталт "екстремофілів" у деяких жорстких середовищах Землі.

Планети-гікеани відкривають абсолютно новий шлях у пошуку життя у Всесвіті,

– мовиться в опублікованій у серпні в The Astrophysical Journal статті доктора Нікку Мадхусудхана.



Вчені переконані, що ознаки життя на гікеанних екзопланетах можна знайти / Фото shutterstock

Адже умови для життя можуть існувати на планетах, кардинально відмінних від Землі.

Вчені визначили низку гікеанних планет, атмосферу яких можна було б перевірити у пошуках біомаркерів (ознак життя) – за допомогою обсерваторій наступного покоління, як-от телескоп Джеймса Вебба.

(ознак життя) – за допомогою обсерваторій наступного покоління, як-от телескоп Джеймса Вебба. Вони обертаються навколо маленьких та тьмяних червоних карликових зірок на відстані у 35 – 150 світлових років від Землі.

Виявлення біомаркерів змінило б наше уявлення про життя у Всесвіті! Маємо бути відкритими щодо того, де ми можемо знайти життя і в якій формі, адже природа продовжує дивувати нас часто у немислимі способи,

– переконаний Мадхусудхан.

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