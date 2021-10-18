І ще є 7761 кандидат, як свідчать дані NASA, – вони чекають на підтвердження. Матеріалу для дослідження – прірва. Тепер фахівці прагнуть з'ясувати більше про атмосферу та довкілля цих планет.

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Вивчення екзопланет – як воно відбувається

Дослідники екзопланет сподіваються з'ясувати, чи є у будь-якої з них необхідні складники для існування життя.

Наприклад, в Університеті Північної Арізони за участі Віртуальної планетарної лабораторії (VPL) Інституту астробіології NASA розробили техніку пошуку океанів у далеких світах.

Вода, нагадаємо, є ключовим інгредієнтом життя як ми його розуміємо.

Домінік Райан і Тайлер Робінсон опублікували у The Planetary Science Journal результати дослідження щодо "Виявлення океанів на екзопланетах за фазозалежним аналізом спектральних основних компонентів".



TOI 1338 – екзопланета між двох зірок, виявлена телескопом TESS / Фото NASA

Транзитна фотометрія

Чи не найперспективнішим методом дослідження екзопланет є транзит або транзитна фотометрія – моніторинг зірок за періодичними спадами яскравості.

Ці спади для спостерігача є ознаками планет, які проходять (здійснюють транзит) перед батьківськими зірками.

Іноді астрономи можуть отримувати дані для спектрального аналізу – коли світло проходить через атмосферу так званої "транзитної планети".

І в такий спосіб можуть дізнатися про її хімічний склад.



Екзопланета HR8799e, побачена на великому телескопічному інтерферометрі / Фото ESO

В очікуванні змін

На жаль, метод транзиту не дозволяє робити спостереження за поверхнею. Як і інші сучасні методи дослідження.

А проте найближчим часом ситуація може значно покращитися – завдяки інструментам нового покоління, як-от космічний телескоп Джеймса Вебба JWST чи наземна обсерваторія ELT.

Завдяки складній оптиці, коронографам та спектрометрам ці телескопи зможуть безпосередньо знімати менші екзопланети, які обертаються ближче до своїх зірок.

А саме там, швидше за все, можна знайти потенційно придатні для життя умови.

До слова Штучний інтелект зміг зазирнути у загадкові темні кратери на Місяці

До слова, робота вчених, про яку ми згадали вище, якраз і торує "чітко визначений шлях" для майбутніх досліджень екзопланет у спосіб прямої візуалізації!