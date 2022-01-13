Набутий смак – це те саме, у що ти віриш, щось, що згодом отримує схвалення та навіть стає звичкою. І, як виявилося, правило набутого смаку може доволі непогано вплинути на твоє життя. Розповімо, як це відбувається.

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Це стосується таких речей, як їжа, фізичні вправи або навіть хороші практики, які ти застосовуєш на роботі. Наприклад, якщо ти хочеш прокидатися раніше, щоб не запізнитися на роботу та не бігати весь день, правило набутого смаку може виявитися корисним. Воно, навіть, може стати ключем до того, щоб стати здоровішою людиною або, наприклад, набрати омріяну м'язову масу.

Це відмінний інструмент для досягнення успіху, але не лише у професійному плані, а й у всьому, чого ти хочеш досягнути. Тобі просто потрібно використовувати трохи психології й емоційного інтелекту, щоб не здатися та не розчаруватися.



Правило набутого смаку позитивно впливає на життя / Фото Zac Durant

Актор Марк Волберг, наприклад, прокидається на світанку щодня. Це його частина розпорядку. Але щоб досягнути цього природним чином, він пройшов через непростий процес. Він постійно повторював дію та вставав з ліжка, навіть якщо йому було важко. І це закріпилося. Такий же механізм у набування смаку.

Психологи виявили, що багато наших симпатій і антипатій набуваються поступово.

Як працює правило набутого смаку

Усе це пов'язано з дослідженням, проведеним у 1960 році психологом Робертом Зайонцем. Експеримент полягав у тому, що добровольцям показували серію зображень. Потім їм ставили питання про них. Здебільшого про те, які їм сподобалися найбільше.

Зайонц виявив, що люди згадують образи, які повторювалися найчастіше. І це відповідає тому факту, що те, що знайоме, приносить нам більше задоволення. Ба більше, ми можемо віддавати цьому перевагу. Себто: чим більше ти з цим стикаєшся, тим більше тобі це подобається. Це може привести до поліпшення звичок, здоровішого розпорядку дня та, навіть, до оволодіння та вдосконалення певних навичок.



Чим частіше ти щось робиш, тим більше тобі це подобається / Фото Jonathan Borba

Експерт сказав, що люди приймають рішення, ґрунтуючись на тому, що змушує їх почуватися добре. Також на них впливає щось доволі знайоме. Знання цих деталей може змусити тебе змінити свою точку зору та зрозуміти, як правило набутого смаку впливає на твоє життя та здоров'я.

Як прокачати навички

Почни з малого, оточи себе людьми, у яких вони вже є. Виконуй дії послідовно та багаторазово. Це з часом призведе до того, що навичка просто стане частиною повсякденної рутини та даруватиме тобі задоволення. Мало хто починає з любові до бігу або підйому важких штанг. Але саме наполегливість призводить до набування смаку та зміни точки зору.

Як стати найкращим лідером

Регулярно відвідуй свою команду. Якщо ти робиш це досить часто, ти розвинеш міцні зв'язки, а також можеш змінити сприйняття себе. Це дозволить твоїй команді працювати краще, а тебе сприймати більш лояльним.

Те ж відбувається, коли ти хочеш створити власний бренд. Ти повинен знайомити своїх клієнтів з тим, що ти робиш, постійно бути присутнім у їхньому житті. І, зрештою, це може змусити їх полюбити твій бренд.



Міцні зв'язки допомагають тобі досягнути успіху / Фото DocuSign

Чим більше ти це бачиш або робиш, тим більше тобі це подобається. Це принцип, що лежить в основі цього правила. Й існують різні психологічні дослідження, які показали, що воно працює. Тому багато експертів з фітнесу рекомендують починати з малого. Не припиняйся рухатися навіть кілька хвилин щодня!

Це цікаво Як дізнатися, що ти ставиш перед собою надто високі цілі

Успіх може залежати від багатьох факторів. І це не завжди те, що ти можеш контролювати. Але це правило може дати тобі перевагу, навіть якщо ти хочеш лягти спати раніше або почати здорово харчуватися.