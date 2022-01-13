Приобретенный вкус – это то, во что ты веришь, что-то, что впоследствии получает одобрение и становится привычкой. И, как оказалось, правило приобретенного вкуса может довольно неплохо повлиять на твою жизнь. Расскажем, как это происходит.

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Это касается таких вещей как пища, физические упражнения или даже хорошие практики, которые ты применяешь на работе. Например, если ты хочешь просыпаться раньше, чтобы не опоздать на работу и не бегать весь день, правило приобретенного вкуса может оказаться полезным. Оно даже может стать ключом к тому, чтобы стать здоровым человеком или, например, набрать желаемую мышечную массу.

Это отличный инструмент для успеха, но не только в профессиональном плане, но и во всем, чего ты хочешь достичь. Тебе просто нужно использовать немного психологии и эмоционального интеллекта, чтобы не сдаться и не разочароваться.



Правило приобретенного вкуса положительно влияет на жизнь / Фото Zac Durant

Актер Марк Волберг, например, просыпается на рассвете каждый день. Это его часть распорядка. Но чтобы добиться этого естественным образом, он прошел через непростой процесс. Он постоянно повторял действие и вставал с постели, даже если ему было тяжело. И это закрепилось. Такой же механизм у приобретения вкуса.

Психологи обнаружили, что многие наши симпатии и антипатии приобретаются постепенно.

Как работает правило приобретенного вкуса

Все это связано с исследованием, проведенным в 1960 году психологом Робертом Зайонцем. Эксперимент заключался в том, что добровольцам показывали серию изображений. Затем им задавали вопросы о них. В основном о том, какие им понравились больше всего.

Зайонц обнаружил, что люди вспоминают образы, которые повторялись чаще всего. И это соответствует тому факту, что то, что знакомо, доставляет нам большее удовольствие. Более того, мы можем отдавать этому предпочтение. Чем больше ты с этим сталкиваешься, тем больше тебе это нравится. Это может привести к улучшению привычек, здоровому распорядку дня и даже к овладению и совершенствованию определенных навыков.



Чем чаще ты что-то делаешь, тем больше тебе это нравится / Фото Jonathan Borba

Эксперт сказал, что люди принимают решение, основываясь на том, что заставляет их чувствовать себя хорошо. Также на них влияет что-то знакомое. Знание этих деталей может заставить тебя изменить свою точку зрения и понять, как правило приобретенного вкуса влияет на твою жизнь и здоровье.

Как прокачать навыки

Начни с малого, окружи себя людьми, у которых они уже есть. Выполняй действия последовательно и многократно. Это со временем приведет к тому, что навык просто станет частью повседневной рутины и доставит тебе удовольствие. Мало кто начинает с любви к бегу или подъему тяжелых штанг. Но именно настойчивость приводит к приобретению вкуса и изменению точки зрения.

Как стать лучшим лидером

Регулярно посещай свою команду. Если ты делаешь это довольно часто, ты разовьешь крепкие связи, а также можешь изменить восприятие себя. Это позволит твоей команде работать лучше, а тебя воспринимать более лояльным.

То же самое происходит, когда ты хочешь создать собственный бренд. Ты должен знакомить своих клиентов с тем, что ты делаешь постоянно присутствовать в их жизни. И в конце концов это может заставить их полюбить твой бренд.



Крепкие связи помогают тебе добиться успеха / Фото DocuSign

Чем больше ты это видишь или делаешь, тем больше тебе это нравится. Это принцип, лежащий в базе этого правила. И существуют разные психологические исследования, которые показали, что оно работает. Поэтому многие эксперты по фитнесу рекомендуют начинать с малого. Не переставай двигаться даже несколько минут каждый день!

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