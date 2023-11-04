Існує багато способів досягти своїх цілей і завдань: можна скласти план, встановити дати, до яких ти хочеш виконати короткі справи, пройти курси, підготувати себе або виробити корисні звички. Але також можна скористатися порадами експертів, наслідувати розпорядок дня тих, хто вже досяг бажаного, або навіть проаналізувати деякі принципи, які допомогли іншим подолати перешкоди.

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Білл Гейтс, Воррен Баффет та Стів Джобс, наприклад, у різний час розповідали про те, що допомогло їм досягти успіху, побудувати свій бізнес та стати впливовими, багатими та могутніми людьми. Але вони не єдині, насправді існує багато шляхів, багато порад та багато інших експертів, які також відкрито діляться корисними речами.

Однією з таких речей, згідно з LinkedIn, є Принцип Єдинорога, який нібито може допомогти тобі виділитися і отримати те, що ти хочеш.

Тренер з лідерства та автор Тімоті Джонс написав про це в блозі LinkedIn, де він пояснює, що це таке і чому це одна з тих речей, про яку потрібно пам'ятати, якщо ти хочеш досягти успіху в житті (і яка частково пов'язана з тим, що такі компанії, як Uber, називаються єдинорогами).

Термін походить від міфологічної істоти, схожої на коня з рогом на лобі, але це не те, що він означає. Натомість, за словами Джонса, він стосується 5 важливих моментів, які можуть допомогти тобі на роботі, в кар'єрі або для того, щоб зрушити з місця твої проєкти.



Принцип Єдинорога дозволяє досягати успіху / Фото Mary Markevich

Унікальність: це означає, що лідерство або стиль роботи, який дійсно представляє тебе, відповідає твоїм потребам і способу роботи, твоїм цілям і ґрунтується на твоїх навичках і талантах.

це означає, що лідерство або стиль роботи, який дійсно представляє тебе, відповідає твоїм потребам і способу роботи, твоїм цілям і ґрунтується на твоїх навичках і талантах. Чистота: це означає бути чесним і вірним собі, своїм принципам та ідеалам, не дозволяючи зовнішнім голосам змусити тебе змінитися або відмовитися від своїх ідей.

це означає бути чесним і вірним собі, своїм принципам та ідеалам, не дозволяючи зовнішнім голосам змусити тебе змінитися або відмовитися від своїх ідей. Мудрість: це означає шукати знання, мати здоровий глузд, думати, перш ніж діяти, і прагнути до вдосконалення, дбаючи про те, щоб твоя поведінка, дії та ідеї дійсно відповідали тому, чого ти прагнеш.

це означає шукати знання, мати здоровий глузд, думати, перш ніж діяти, і прагнути до вдосконалення, дбаючи про те, щоб твоя поведінка, дії та ідеї дійсно відповідали тому, чого ти прагнеш. Теперішнє: означає жити сьогоднішнім днем, звертати увагу на те, що відбувається зараз, не чіпляючись за минуле і не зосереджуючись лише на майбутньому до такої міри, що ігноруєш те, що потрібно зробити сьогодні, щоб досягти цього.

означає жити сьогоднішнім днем, звертати увагу на те, що відбувається зараз, не чіпляючись за минуле і не зосереджуючись лише на майбутньому до такої міри, що ігноруєш те, що потрібно зробити сьогодні, щоб досягти цього. Магія: вона полягає в тому, щоб знайти спосіб добре працювати зі своєю командою, рухатися вперед, щоб досягти тієї точки, де ти знаєш, що ти повинен робити, і можеш робити це безперешкодно, спираючись на підготовленість і знання з твого попереднього досвіду, що дозволяє тобі працювати краще, ефективніше і з більшою ясністю.

Ідея полягає в тому, що ці 5 пунктів є основою для побудови власного успіху, розуміння того, що саме ти повинен працювати над його досягненням, і що він не прийде до тебе випадково чи несподівано.

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Все це допомагає тобі працювати краще, мати більше контролю, бути хорошим лідером або кращим членом команди, щоб ти міг дійсно скористатися своїми можливостями і використовувати їх для досягнення кінцевої мети, більш доступним способом і без постійного стресу.