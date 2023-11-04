Есть много способов достичь своих целей и задач: можно составить план, установить даты, к которым ты хочешь выполнить короткие дела, пройти курсы, подготовить себя или выработать полезные привычки. Но также можно воспользоваться советами экспертов, следовать распорядку дня достигших желаемого или даже проанализировать некоторые принципы, которые помогли другим преодолеть препятствия.

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Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Стив Джобс, например, в разное время рассказывали о том, что помогло им добиться успеха, построить свой бизнес и стать влиятельными, богатыми и могущественными людьми. Но они не единственные, на самом деле существует много путей, много советов и многие другие эксперты, которые также открыто делятся полезными вещами.

Одной из таких вещей, согласно LinkedIn, является Принцип Единорога, который якобы может помочь тебе выделиться и получить то, что ты хочешь.

Тренер по лидерству и автор Тимоти Джонс написал об этом в блоге LinkedIn, где он объясняет, что это такое и почему это одна из тех вещей, о которой нужно помнить, если ты хочешь добиться успеха в жизни (и которая частично связана с тем, что такие компании, как Uber, называются единорогами).

Термин происходит от мифологического существа, похожего на коня с рогом на лбу, но это не то, что он означает. По словам Джонса, он касается 5 важных моментов, которые могут помочь тебе на работе, в карьере или для того, чтобы сдвинуться с места твои проекты.



Принцип Единорога позволяет преуспевать / Фото Mary Markevich

Уникальность: это означает, что лидерство или стиль работы, действительно представляющий тебя, отвечает твоим потребностям и способу работы, твоим целям и основывается на твоих навыках и талантах.

это означает, что лидерство или стиль работы, действительно представляющий тебя, отвечает твоим потребностям и способу работы, твоим целям и основывается на твоих навыках и талантах. Чистота: это значит быть честным и верным себе, своим принципам и идеалам, не позволяя внешним голосам вынудить тебя измениться или отказаться от своих идей.

это значит быть честным и верным себе, своим принципам и идеалам, не позволяя внешним голосам вынудить тебя измениться или отказаться от своих идей. Мудрость: это значит искать знания, иметь здравый смысл, думать, прежде чем действовать, и стремиться к совершенствованию, заботясь о том, чтобы твое поведение, действия и идеи действительно соответствовали тому, к чему ты стремишься.

это значит искать знания, иметь здравый смысл, думать, прежде чем действовать, и стремиться к совершенствованию, заботясь о том, чтобы твое поведение, действия и идеи действительно соответствовали тому, к чему ты стремишься. Настоящее: значит жить сегодняшним днем, обращать внимание на то, что происходит сейчас, не цепляясь за прошлое и не сосредотачиваясь только на будущем до такой степени, что игнорируешь то, что нужно сделать сегодня, чтобы добиться этого.

значит жить сегодняшним днем, обращать внимание на то, что происходит сейчас, не цепляясь за прошлое и не сосредотачиваясь только на будущем до такой степени, что игнорируешь то, что нужно сделать сегодня, чтобы добиться этого. Магия: она состоит в том, чтобы найти способ хорошо работать со своей командой, двигаться вперед, чтобы достичь той точки, где ты знаешь, что ты должен делать, и можешь делать это беспрепятственно, опираясь на подготовленность и знание по твоему предыдущему опыту, что позволяет тебе работать лучше, эффективнее и с большей ясностью.

Идея состоит в том, что эти пять пунктов являются основой для построения собственного успеха, понимания того, что именно ты должен работать над его достижением, и что он не придет к тебе случайно или неожиданно.

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Все это помогает тебе работать лучше, иметь больше контроля, быть хорошим лидером или лучшим членом команды, чтобы ты мог действительно воспользоваться своими возможностями и использовать их для достижения конечной цели более доступным способом и без постоянного стресса.