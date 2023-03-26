Відразу ж обмовимося, що ці ознаки не гарантують на 100 відсотків, що в тебе сексуальна залежність. Але якщо всі пункти про тебе, то варто все ж проконсультуватися з фахівцем. Це точно не буде зайвим.

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Що таке сексуальна залежність

Вона також відома як компульсивний розлад сексуальної поведінки. Це стан, при якому ти відчуваєш постійні та повторювані моделі сексуальних фантазій, потягів або поведінки, які заважають здатності ефективно функціонувати в особистій, соціальній або професійній сфері.

1. Неконтрольоване сексуальне бажання

Однією з найпоширеніших ознак сексуальної залежності є неконтрольоване бажання займатися сексуальною активністю. Ти витрачаєш багато часу на роздуми про секс, перегляд порнографії або пошуки сексуальних стосунків.

2. Постійна участь у ризикованій сексуальній поведінці

Іншою ознакою сексуальної залежності є постійна ризикована сексуальна поведінка, наприклад, незахищений секс з кількома партнерами або секс-бізнес. Люди з сексуальною залежністю можуть усвідомлювати потенційні ризики, але не можуть зупинитися.



Ти можеш постійно думати і хотіти сексу на тій же роботі / Фото wayhomestudio

3. Труднощі з контролем сексуальної поведінки

Людині з сексуальною залежністю може бути складно контролювати свою сексуальну поведінку, попри негативні наслідки, які це може мати для її особистого, соціального чи професійного життя. Це може включати участь у сексуальних діях у неналежному або публічному місці, витрачання надмірних сум грошей на сексуальні дії або нехтування іншими обов'язками на догоду сексу.

4. Нехтування іншими аспектами життя

Сексуальна залежність також може призвести до нехтування іншими аспектами життя, такими як робота, стосунки чи хобі. Людина може надавати перевагу сексуальній активності над іншими обов'язками, що призводить до негативних наслідків, таких як втрата роботи або псування стосунків із близькими.

5. Негативні емоційні наслідки

Сексуальна залежність також може мати негативні емоційні наслідки. Наприклад, почуття сорому, провини або низька самооцінка. Люди з сексуальною залежністю можуть відчувати себе неконтрольованими та соромитися своєї поведінки, що призводить до підвищеної тривоги та депресії.



У тебе може виникати стрес через сексуальну залежність / Фото Drazen Zigic

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