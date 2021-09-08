Що це за чоловік, який миє голову щодня: напівжартома про наболіле
Джерело:24 канал
Чоловіки, як заведено вважати, не так часто відвідують ванну кімнату, як жінки. Ми не будемо зараз аналізувати, стереотип це чи ні.
Краще поговоримо про тих чоловіків, які таки миють голову щодня. Кажуть, у них тестостерону більше. А ще – лупи.
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Гормони грають
Наприкінці ХХ століття у Франції у журналі "Луї" опитали читачів про використання засобів гігієни, зокрема – шампуню. Глянувши на підсумки, редактори з подивом зауважили, що молодь 25 – 35 років миє голову найчастіше. Хтозна-чому.
- Хоча... Не зовсім "хтозна". Деякі дослідження свідчать, що ступінь і швидкість забруднення волосся у чоловіків залежить від гормонального балансу їхнього організму.
Тоді й нічого дивуватися, що здорові молоді люди частіше миють голову – вона у них просто брудніша. А брудніша вона тому, що у цих чоловіків більше тестостерону. Ось такий несподіваний зв'язок.
Гормони важливі для миття голови / Фото unsplash
Клята лупа
Але забудьмо про забруднення волосся. А згадаємо про лупу – а це такий підступний "звір", що з'являється навіть на чистій голові. Що робить людина з лупою? Очевидно, миє голову частіше.
- Хоча кращим вибором поведінки у такому випадку було би звернення до лікаря – трихолога.
А ми тим часом простежуємо другий несподіваний зв'язок: якщо чоловік миє голову щодня, то він... Має лупу.
Дуже до теми Як часто потрібно мити голову чоловікові: у нас нарешті є остаточна відповідь
Доводиться попітніти
Ти бував у спортзалі? Навіть якщо ні, то знаєш, що там є не тільки тренажери і тренери, а й душ.
- І ті ж тренери рекомендують після занять помитися і – вимити голову. Адже у спортзалі хочеш-не-хочеш, а пітнієш.
Тож третій зв'язок, який ми побачили: якщо чоловік миє голову щодня – він таки атлет. А чому б, власне, і ні?
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- Які частини тіла потрібно ретельно мити щодня: вчені кажуть, що їх тільки три.
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