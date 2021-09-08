Что это за мужчина, который моет голову каждый день: полушутя о наболевшем

Мужчины, как принято считать, не так часто посещают ванную комнату, как женщины. Мы не будем сейчас анализировать, стереотип это или нет.

Лучше поговорим о тех мужчинах, которые все-таки моют голову каждый день. Говорят, у них тестостерона больше. А еще – перхоти.

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Гормоны играют

В конце ХХ века во Франции в журнале "Луи" опросили читателей об использовании средств гигиены, в частности – шампуня. Взглянув на итоги, редакторы с удивлением заметили, что молодежь 25 – 35 лет моет голову чаще. Неизвестно почему.

Хотя... Не совсем "неизвестно". Некоторые исследования показывают, что степень и скорость загрязнения волос у мужчин зависит от гормонального баланса их организма.

Тогда и нечего удивляться, что здоровые молодые люди чаще моют голову – она у них просто грязнее. А грязнее она потому, что у этих мужчин больше тестостерона. Вот такая неожиданная связь.



Гормоны важны для мытья головы / Фото unsplash

Проклятая перхоть

Но забудем о загрязнении волос. А вспомним о перхоти – а это такой коварный "зверь", что появляется даже на чистой голове. Что делает человек с лупой? Очевидно, моет голову чаще.

Хотя лучшим выбором поведения в таком случае было бы обращение к врачу – трихологу.

А мы тем временем прослеживаем вторую неожиданную связь: если мужчина моет голову каждый день, то... У него есть перхоть.

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Приходится попотеть

Ты бывал в спортзале? Даже если нет, то знаешь, что там есть не только тренажеры и тренеры, но и душ.

И те же тренеры рекомендуют после занятий помыться и – вымыть голову. Ведь в спортзале хочешь не хочешь, а потеешь.

Тут же и третья связь, которую мы увидели: если мужчина моет голову каждый день – он таки атлет. А почему бы, собственно, и нет?

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