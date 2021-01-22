Так, у часи пандемії дотримання правил гігієни стало особливо важливим. Але від щоденного старанного миття всього тіла милом може бути більше шкоди, ніж користі. Насправді, як кажуть вчені, є тільки 3 частини тіла, які потребують саме такого догляду.

Ніхто не сперечається, що дотримуватися правил гігієни – необхідно. Особливо щодо рук, які є найбільш контактною частиною тіла. Та сьогодні на Men 24 поговоримо про ті частини тіла (крім рук), які слід ретельно мити щодня.

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Чому не варто ретельно митися щодня

Авторка книги "Б'юті-мінімалізм" та доцентка кафедри дерматовенерології Університету Торонто Сенді Скотніцкі стверджує, що щоденне миття милом тіла з голови до п'ят може призвести до неприємних шкірних захворювань – екземи, псоріазу та шкірних алергій.

За 23 роки лікарської практики вона бачила сотні чоловіків, які "милися з гелем для душу двічі на день, бо пітніли на тренуваннях". І через це отримали проблеми зі шкірою.

Що ж радила таким чоловікам лікарка? Припинити митися настільки ретельно, й обмежитися обполіскуванням теплою водою.



Лікарі радять обполіскуватися теплою водою замість ретельного миття щодня / Фото milled

Чому так? Бо на шкірі, як і в кишківнику, роті, носі, бронхах і легенях, живуть сотні мільярдів мікроорганізмів – корисних і шкідливих. Їхній баланс називають мікробіотою.

Так от: щоденне старанне миття з милом порушує цей баланс.

До того ж надміру часте використання дезодорантів, зубної пасти й шампунів, які здебільшого містять консерванти (парабени) також знищує корисні мікроорганізми, а от перед небезпечними бактеріями – не захищає.

Простіше кажучи: надміру старанне та часте миття знищує шкірний шар корисних бактерій і знижує імунітет до вірусів.



Чистоту яких частин тіла треба доглядати? Про це – нижче / Фото unsplash

Які три єдині частини тіла таки треба мити щодня

За словами Скотніцкі, насправді тільки 3 частини тіла потрібно мити милом кожного дня (окрім рук, нагадаємо):

Пахви. Пах. Ноги.

Ці три зони тіла найбільше приваблюють грибки, і найбільш вразливі для інфекцій.

А мити все тіло ретельно і з милом варто не частіше 2 разів на тиждень.

У решту днів обполіскування теплою водою цілком достатньо.

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