Какими бы идеальными ни казались отношения, всегда есть куда расти. Поэтому мы попробуем вместе с вами прокачать отношения, чтобы можно было с уверенностью говорить, что ваша пара самая счастливая.

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Как показывает практика, иногда просто нужно сменить определенные привычки. Они позволяют не только получать большее удовольствие от жизни, но и от отношений. И именно на этом мы заострим внимание.

Дефицит времени, внимания, а также постоянная рутина. Все это может крайне негативно отразиться на ваших отношениях. Так что ты просто обязан сделать все возможное, чтобы поддерживать огонек между вами. По крайней мере, в этом убежден психолог Рубин Годдам .

На самом деле, есть несколько вещей, которые каждый может сделать, чтобы улучшить свои отношения. Эти методы следует взять на вооружение, чтобы вы чувствовали себя максимально счастливыми. И, что самое ценное, все просто и не требует чрезмерных усилий.

Легко ли это? Не совсем. Но следует понимать, что счастливые отношения – работа в режиме 24/7. Держи 5 распространенных техник, которые может попробовать каждый. С их помощью можно сделать свои отношения более счастливыми.

Как сделать отношения счастливыми

1. Проведи время без гаджетов. Если у вас выпал общий выходной, то самое лучшее, что вы можете сделать – избежать любых гаджетов. Попробуй посвятить второй половинке все свободное время. Поверь, она это оценит вполне.



Проведи время с ней, а не с гаджетами / Фото Everton Vila

2. Важным разговорам – конкретный день. В каждой паре возникают ситуации, когда нужно обсудить то, что вас беспокоит. Здесь главное – подавать свои мысли спокойно и без излишней эмоциональности. Позаботься о том, чтобы форма не огорчила ее больше, чем сама причина разговора.

3. Прокачай "рефлексивное слушание". То есть, когда твоя возлюбленная говорит тебе что-нибудь, то ее следует внимательно выслушать, усвоить полученную информацию и повторить своими словами. Эта техника действительно позволяет улучшить общение в паре, а также вернуть взаимопонимание, если оно со временем немного выветрилось.

4. Проявляй признательность. Не стоит воспринимать ее старания как что-то должное. Пусть чистая посуда, вкусный ужин и уют в доме получат фидбек от тебя. Не стесняйся говорить "Спасибо". В этом нет ничего сложного, поверь.

5. Найди время для развлечений. Вашу пару должен совмещать не только быт. Что это значит? Находите время для путешествий, совместного хобби. Это может быть что угодно. Главное, чтобы у вас было дело, которому вы можете вдвоем уделять достаточно времени.

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